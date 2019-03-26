Zaharova: Rus askerleri anlaşma gereği Venezüella'da

ADÖ Genel Sekreterliğinden yapılan eleştirilerin "sürpriz" olmadığını belirten Zaharova, "Rusya'yı Venezüella'ya askeri müdahaleyle suçlayan ADÖ'nün yaptığı açıklamayı tamamen siyasi olarak görüyoruz" dedi.
Rusya'nın, Venezüella anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle işbirliğini geliştirdiğini savunan Zaharova, "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezüella hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar" diye konuştu.
Bir süre önce Venezüella medyasında yer alan haberlerde, yaklaşık 100 asker ve 35 tonluk tıbbı gereç taşıyan 2 Rus kargo uçağının Venezüella'ya vardığı belirtilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya "Venezüella'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yapmıştı.
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