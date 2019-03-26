Brezilya Savunma Bakanı: Venezüella'da askeri güç kullanmayı düşünmüyoruz

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Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Bakan, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezüella'ya yönelik askeri güç kullanımını düşünmediklerini, söz konusu krize barışçıl bir çözüm getirmeyi umduklarını dile getirdi.

Fernando Azevedo e Silva, "(Venezüella'ya askeri müdahale) Bu düşündüğümüz bir hipotez değil. Brezilya, Venezüella'daki krize barışçıl ve hızlı bir çözüm getirilmesini bekliyor" diye konuştu.

VENEZÜELLA VE BREZİLYA ARASINDAKİ ENERJİ SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ



Diğer yandan Brezilya Maden ve Enerji Bakanı Bento Albuquerque, Venezüella hükümetinin, Brezilya devlet enerji şirketi Centrais Eletricas Brasileiras SA'nın yan kuruluşu olan Eletronorte ile sözleşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Bakan Albuquerque'ye göre anlaşma, Brezilya'nın kuzeyindeki Roraima eyaletine elektrik tedarik edilmesine dönük projeyle ilgiliydi.

Brezilya hükümeti, 2021 yılının ikinci yarısına kadar eyaleti elektrik tedarik edilmesini sağlayacak bir proje yürürlüğe koymuştu. Bu projede Venezüella ile işbirliğine gidilmişti.