Venezeülla'da elektrik sabotajı sürüyor: Maduro'dan muhalefete suçlama

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ülke genelinde kaosa yol açan ve yaklaşık iki haftadır süren elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu. Maduro, yaşanan olaydan muhalefeti sorumlu tuttu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke çapında meydana gelen elektrik kesintilerinden ötürü muhalefeti suçladı.

Maduro, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan ve 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'ine elektrik sağlayan Guri santralinde kasıtlı bir şekilde büyük çaplı bir yangın çıkarıldığını ifade etti.

Diğer yandan Maduro, 'suçlu eller' tarafından gerçekleştirilen diğer bir operasyonun da tamir işlemleri sürerken trafolara düzenlendiğini kaydetti.

Cada ataque contra la tranquilidad y la estabilidad de la Patria, se encontrará con la respuesta contundente de un pueblo movilizado, en unión Cívico-Militar, que jamás se rendirá ante ningún imperio. pic.twitter.com/JWyPIbvT2s — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 Mart 2019

Maduro, 'sinsi terör saldırılarının ülkeyi istikrarsızlaştırmayı' hedeflediğini söyledi.

Maduro, ABD'nin Venezüella'ya yönelik siber saldırılarda bulunduğunu kaydederek, elektrik sabotajının ardından geçen aylarda ABD tarafından 'geçici başkan' ilan edilen Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin yer aldığını dile getirdi.

ZORUNLU TATİL 48 SAATE ÇIKARILDI

Bununla birlikte Venezüella Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabında Guri santralinde yaşanan yangına dair görüntüler paylaştı ve hükümet, zorunlu tatilin 24 saatten 48 saate uzatıldığını açıkladı.

Al calcinar el patio y las vías de transmisión los terroristas lograron su cometido de que las máquinas de generación y la transmisión cayera generando el apagón. La derecha no tiene límites en su ambición y afán homicida pic.twitter.com/vr4lUw3FDb — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 26 Mart 2019

Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, Maduro'nun hasarın ölçeğine bağlı olarak okul ve iş yerlerinin çarşamba gecesine kadar kapalı kalmasında karar kıldığını duyurdu.