Halka 'iktidarı ele geçirme' çağrısında bulunan Guaido'nun konvoyuna saldırı: Vatandaşlar aracını tekmeledi

Venezüella'da yayın yapan VPI TV tarafından paylaşılan görüntülere göre, trafik ışıklarında bekleyen Guaido'nun aracını fark eden bir kişi aracı tekmelemeye başladı.
Bunun üzerine çevredeki diğer insanlar da ellerindeki cisimleri arabaya fırlatarak Guaido'yu protesto etti.
Yayınlanan videonun sonunda ise araca fırlatılan bir başka cisimden kaynaklandığı düşünülen bir duman çıktığı görülüyor.
#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U— VPItv (@VPITV) March 26, 2019
Protestocuların kimliği henüz belirlenmemiş olsa da, Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.
Pompeo, "Guaido'nun, Ulusal Meclis üyelerinin, vekillerin ve gazetecilerin konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz. Maduro ve destekçileri yalnızca gözdağı vermeyi biliyor. Ancak demokrasi korkutulamaz" ifadelerini kullandı.
We condemn the attack on @JGuaido’s caravan and the reported harassment of @AsambleaVE members & deputies & journalists. Maduro and his colectivos only know intimidation. But democracy cannot be intimidated. #EstamosUnidosVE— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 Mart 2019
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