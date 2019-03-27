Halka 'iktidarı ele geçirme' çağrısında bulunan Guaido'nun konvoyuna saldırı: Vatandaşlar aracını tekmeledi

Venezüella'da kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun konvoyu vatandaşlarca protesto edildi. Konvoyu gören Venezüellalılar, ellerindeki cisimleri araca fırlatarak ABD destekli muhalefet liderine tepki gösterdi.

© REUTERS / Carlos Jasso Guaido'dan Venezüella halkına çağrı: İktidarı ele geçirme operasyonuna hazır olun

ABD destekli muhalefet lideri Guaido'nun konvoyu, halka 'iktidarı ele geçirme operasyonuna hazır olma' çağrısı yapmasından kısa bir süre sonra bazı vatandaşlar tarafından saldırıya uğradı.

Venezüella'da yayın yapan VPI TV tarafından paylaşılan görüntülere göre, trafik ışıklarında bekleyen Guaido'nun aracını fark eden bir kişi aracı tekmelemeye başladı.

Bunun üzerine çevredeki diğer insanlar da ellerindeki cisimleri arabaya fırlatarak Guaido'yu protesto etti.

Yayınlanan videonun sonunda ise araca fırlatılan bir başka cisimden kaynaklandığı düşünülen bir duman çıktığı görülüyor.

#AHORA Momento en el que el presidente encargado de la República, @jguaido sale de la Asamblea Nacional, el vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados #26Mar pic.twitter.com/zYVSQvVE4U — VPItv (@VPITV) March 26, 2019

​Protestocuların kimliği henüz belirlenmemiş olsa da, Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Pompeo, "Guaido'nun, Ulusal Meclis üyelerinin, vekillerin ve gazetecilerin konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz. Maduro ve destekçileri yalnızca gözdağı vermeyi biliyor. Ancak demokrasi korkutulamaz" ifadelerini kullandı.