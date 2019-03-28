Maduro: Elektrik santraline saldırı sniper ile gerçekleştirildi

Venezüella lideri Maduro, ülkenin en büyük hidroelektrik santraline düzenlenen ve ülkedeki en büyük ikinci elektrik kesintisine yol açan saldırının sniper keskin nişancı tüfeği ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

© AFP 2019 / Yuri CORTEZ Venezeülla'da elektrik sabotajı sürüyor: Maduro'dan muhalefete suçlama

Çarşamba günü devlet televizyonuna verdiği bir röportajda konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaşanan saldırıyla ilgili olarak "Saldırı tabii ki de sniper tüfeğiyle gerçekleştirildi. Venezüellalıların bu saldırının arkasında şeytanın kuklaları olduğu konusunda şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Maduro ayrıca halkı kesinti sırasında sakin kalmaya çağırdı ve santralde 'çok ciddi' bir hatanın meydana geldiğini söyledi.

Aynı zamanda, dünya çapında internet yönetimini araştıran bir STK olan NetBlocks ise, yaşanan kesintiyle birlikte Venezüella'nın yaklaşık yüzde 70'inin internet kesintisine maruz kaldığını açıkladı.

Update: It has been 55 hours since the onset of nationwide power outages in #Venezuela; 69% of the country remains offline after a new drop in connectivity #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/7trvLoLqjd — NetBlocks.org (@netblocks) 28 Mart 2019

​NetBlocks tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Venezüella'da ülke çapında elektrik kesintilerinin başlamasından bu yana 55 saat geçti. Ülkenin yüzde 69'u çevrimdışı durumda" denildi.

Telesur'a açıklamalarda bulunan Venezüella Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez ise ülkenin ulusal enerji tedarikçisinin yaşanan kesintiyi düzeltmek için çalıştığını açıkladı.

Rodriguez ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki okulların ve şirketlerin üçüncü günde de tatil edildiğini açıkladı.

Saldırıya uğrayan Guri barajı ülkenin elektrik talebinin yaklaşık olarak yüzde 80'ini karşılıyordu. Santrale düzenlenen saldırının pazartesi günü saat 13.30 sularında gerçekleştirildiği belirtildi.