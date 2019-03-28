Maduro: Elektrik santraline saldırı sniper ile gerçekleştirildi

Maduro ayrıca halkı kesinti sırasında sakin kalmaya çağırdı ve santralde 'çok ciddi' bir hatanın meydana geldiğini söyledi.
Aynı zamanda, dünya çapında internet yönetimini araştıran bir STK olan NetBlocks ise, yaşanan kesintiyle birlikte Venezüella'nın yaklaşık yüzde 70'inin internet kesintisine maruz kaldığını açıkladı.
Update: It has been 55 hours since the onset of nationwide power outages in #Venezuela; 69% of the country remains offline after a new drop in connectivity #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/7trvLoLqjd— NetBlocks.org (@netblocks) 28 Mart 2019
NetBlocks tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Venezüella'da ülke çapında elektrik kesintilerinin başlamasından bu yana 55 saat geçti. Ülkenin yüzde 69'u çevrimdışı durumda" denildi.
Rodriguez ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki okulların ve şirketlerin üçüncü günde de tatil edildiğini açıkladı.
Saldırıya uğrayan Guri barajı ülkenin elektrik talebinin yaklaşık olarak yüzde 80'ini karşılıyordu. Santrale düzenlenen saldırının pazartesi günü saat 13.30 sularında gerçekleştirildiği belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)