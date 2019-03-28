Google ile Küba arasında 'internet bağlantısını güçlendirme' anlaşması

Ortaklığın, Google ile Küba ağları arasında endüstride "eşleştirme" olarak bilinen bir süreçte masrafsız ve doğrudan bir bağlantı tesis edeceği belirtiliyor.
Buna göre ada ülkesi, önümüzdeki süreçte devreye girecek bir denizaltı fiber-optik kablosuna fiziksel olarak bağlanarak kesintisiz ve maliyetsiz bir bağlantıya erişebilecek.
Ayrıca anlaşmanın, kullanıcıların Google içeriklerine bağlanma maliyetini de düşürmesi bekleniyor.
Google ve ETECSA tarafından yapılan ortak basın toplantısında, "Bu internet trafik değişimi hizmetinin uygulanması, ETECSA'nın ülkenin kalkınması ve bilgisayarlaşmasına dönük stratejisinin bir parçası" ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, ABD şirketlerinin ETECSA ile iş geliştirme konusunda ilgilerinin sürdüğünü gösteriyor" denildi.
Söz konusu anlaşma, tarafların ortak çalışacak mühendis ekipleri oluşturmasını da kapsıyor.
Google, Havana'da küçük bir pilot görüntüleme merkezi kurmuştu ve 2016 yılında internet kullanıcılarının markalı içeriğe daha hızlı erişmesini sağlayan bir anlaşma imzalamıştı.
Eski Google İcra Kurulu Başkanı Eric Schmidt, geçen yıl iki kez haziran ayında Havana'da ve eylül ayında Google'ın New York ofisinde Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya gelmişti
Google'ın Küba'ya girme girişimleri, bir süredir Çinli şirketlerin yatırımları nedeniyle geri planda kalıyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)