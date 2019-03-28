Venezüella'da hidroelektrik santraline saldırı

MADURO: TERÖR SALDIRISI
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, santrale yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Maduro, santrale saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi. Sorunu çözmek için gereken her şeyin yapıldığını ifade eden Devlet Başkanı Maduro, ulusal elektrik şirketi Corpoelec çalışanlarına çağrıda bulundu.
Maduro, "ABD tarafından sürdürülen topyekün savaşa karşı mücadale etmek için azami dikkat, uyanıklık ve tetikte bulunma" çağrısı yaptı. Elektrik kesintisinden ABD'yi ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu sorumlu tutan Maduro, Guaido'ya "palyaço" ve "kukla" benzetmesinde bulundu.
ÜLKE ÇAPINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Venezüella'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde 7-13 Mart'ta meydana gelen arıza nedeniyle de ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.
Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.
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