Brezilya: Rus birliklerinin amacı Maduro'yu desteklemekse Venezüella'yı terk etmeliler

© REUTERS / Adriano Machado Brezilya, Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahaleye karşı

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Rus askeri uzmanların Venezüella'ya gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters'a röportaj veren Araujo, Rusya'nın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemenin ancak ülke ekonomisinin ve toplumunun çöküşünü derinleştireceğini ve krizden çıkmanın tek yolunun muhalefet lideri Juan Guaido liderliğindeki geçici bir hükümetle seçimlere gitmek olduğunu kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Bakan Araujo, "Düşünceleri Maduro'yu daha uzun süre iktidarda tutmaksa; bu daha çok insanın açlıktan ölmesi, ülkeden kaçması ve daha fazla trajedi anlamına gelir" diye konuştu.

Araujo, "Venezüella halkının çektiği acının devamına katkıda bulunan her şey ortada kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Rusya ve Venezüella arasındaki askeri işbirliği kapsamında yaklaşık 100 askeri uzman Venezüella'ya gönderilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya askerlerini Venezüella'dan çekme çağrısı yaparak, 'tüm seçeneklerin masada' olduğunu dile getirmişti.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Kremlin'den Trump'ın Venezüella çıkışına yanıt: Rusya'ya nerede bulunup bulunmayacağını söylemeyin

Bakan Araujo, Rus askerlerin Venezüella'daki varlığının 'Maduro'nun zayıflığının bir göstergesi' olduğunu ifade ederek, "(Maduro) Yurtdışından asker getirmeye ihtiyaç duyduysa, kendi silahlı kuvvetlerinin tamamen onun safında yer almadığı ve Venezüella halkını baskı altına almaya devam edemediği açık" dedi.

Diğer yandan Araujo, Brezilya hükümetinin kasım ayında BRICS zirvesine katılacak olan Rusya ve Çin ile ticaret ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istediğini dile getirdi.

Araujo, Bolsonaro hükümeti için en önemli önceliğin, tarımsal ihracatın dünya çapında ve özellikle de Brezilya'nın en büyük müşterisi olan Çin'e yayılması olduğunu söyledi. Araujo, mayıs ayında Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias ile birlikte Çin'i ziyaret etmeyi planlıyor.