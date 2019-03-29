Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti

Nacional gazetesinin haberine göre 90'dan fazla dış seyahat yapması dikkat çeken Guaido, yaklaşık 100 bin doları bulan seyahat harcamalarının kaynağına ilişkin hesap verme taleplerini geri çevirdi.
'KAMU GÖREVİ YASAĞINI TANIMIYORUM'
248 GÜN YURTDIŞINDA BULUNMUŞ
Hükümet denetçisi Elvis Amoroso devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Guaido'nun Ulusal Meclis Başkanı olarak görevlendirilmediği halde 91 seyahat yaptığını ve bunun için 570 milyon Bolivar harcadığını, bu rakamı maaşıyla karşılamasının imkansız olduğunu aktarmıştı.
Hükümet yetkilisi, Ulusal Meclis Başkanı'nın 248 gün yurt dışında olduğunu hatırlatarak, "Bildirgesindeki verileri tahrif ettiği ve bildirimde bulunmadan uluslararası kuruluşlardan para aldığı tahmin ediliyor" demişti.
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