Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guaido, yaklaşık 100 bin dolara mal olan yurtdışı seyahatlerinin nasıl finanse edildiği konusunda açıklama yapmayı reddetti.

Nacional gazetesinin haberine göre 90'dan fazla dış seyahat yapması dikkat çeken Guaido, yaklaşık 100 bin doları bulan seyahat harcamalarının kaynağına ilişkin hesap verme taleplerini geri çevirdi.

'KAMU GÖREVİ YASAĞINI TANIMIYORUM'

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da muhalif lider Guaido, 15 yıl kamu görevinden men edildi

Bu arada Guaido, kendisinin 15 yıl boyunca kamuda görev almaktan men edilmesine ilişkin kararı tanımadığını ifade etti.

248 GÜN YURTDIŞINDA BULUNMUŞ

Hükümet denetçisi Elvis Amoroso devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Guaido'nun Ulusal Meclis Başkanı olarak görevlendirilmediği halde 91 seyahat yaptığını ve bunun için 570 milyon Bolivar harcadığını, bu rakamı maaşıyla karşılamasının imkansız olduğunu aktarmıştı.

Hükümet yetkilisi, Ulusal Meclis Başkanı'nın 248 gün yurt dışında olduğunu hatırlatarak, "Bildirgesindeki verileri tahrif ettiği ve bildirimde bulunmadan uluslararası kuruluşlardan para aldığı tahmin ediliyor" demişti.