Halka sokağa çıkma çağrısını yineleyen Guaido, ne olduğunu açıklamadığı 'Özgürlük Operasyonu'na destek istedi

'SÜRECİ HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR'
Guaido, "Süreci hızlandırmamız gerekiyor. Artık bu duruma daha fazla katlanılmaz. 6 Nisan'da 'Özgürlük Operasyonu'nun ilk safhasını tamamlamak zorundayız" dedi. Elektrik kesintilerinden ötürü Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan Guaido, Maduro'nun artık kaybettiğini, bu yüzden Venezüellalıları karanlıkta bırakarak korkutmaya çalıştığını iddia etti.
"Kamu hizmetleri her aksadığında sokağa çıkıp protesto etmeliyiz ki suçlunun kim olduğu anlaşılsın" diyerek Venezüellalıları sokağa davet eden Guaido, "Korkmadığımızı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro'nun meşru olmadığını iddia eden ve devlet nezdinde yetkisi bulunmayan AN Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'taki bir mitingde geçici devlet başkanı olarak yemin etmiş, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından desteklenmişti.
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