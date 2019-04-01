Venezüella elektrik sorununa karşı 30 günlük planı devreye soktu

Venezüella'da hükümetin ‘sabotaj' olarak nitelediği elektrik kesintileri sürerken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro 30 günlük bir planı devreye soktuklarını duyurdu.

Venezüella çapında Mart ayının ilk haftası başlayan elektrik kesintileri devam ediyor. Konuya ilişkin son gelişmeleri ve kararları açıklayan Maduro, ülkedeki elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için 'üretimde denge, güvenli aktarım, dağıtım yönetimi ve tüm ülkede tüketim hizmeti' konularında yoğunlaşmak üzere 30 günlük bir planı devreye soktuklarını açıkladı.

EĞİTİM VE MESAİ SAATLERİ DÜZENLENİYOR

Buna göre, okulların bir süre daha kapalı kalması ve hem özel sektörde hem de kamuda mesai saatinin 14.00'de bitirilmesi planlanıyor. Ancak Maduro, bazı bölgelerde okulların yarın ya da Çarşamba günü eğitime başlayabileceğini de söyledi.

Nicolas Maduro, cuma günü yaşanan üçüncü kesintinin Guri Hidroelektrik Santrali'ne yönelik yeni bir saldırıdan kaynaklandığını ve sisteme bir sızma olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Ülke çapında devam eden elektrik kesintilerinin yanı sıra özellikle başkent Caracas'ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde içme suyu sorununda büyüyor.

Su Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Anzoategui eyaletinde şebeke suyu problemi yüzde 70 oranında düzeltildi, Apure, Barinas, Bolivar gibi eyaletlerde de yüzde 80'in üzerinde iyileştirildi.