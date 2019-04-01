Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza Şam'a gidiyor

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında, Arreaza'nın 4 Nisan'da Şam'a resmi ziyarette bulunacağı ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le birlikte ortak basın toplantısına katılacağı duyuruldu.
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Sputnik'e ulaşan açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 4 Nisan 2019 tarihinde Venezüellalı mevkidaşıyla birlikte bakanlığın binasında basın toplantısı düzenleyecek" ifadelerine yer verildi.
ARREAZA ÇAVUŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ
Arreaza, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi, görüşmenin ardından iki bakan, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
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