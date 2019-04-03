ABD'nin atadığı Guaido endişeli: Beni kaçırmaya çalışabilirler

Venezüella'da ABD'nin 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Juan Guaido, Yüksek Mahkeme'nin hakkındaki meclis dokunulmazlığını kaldırma talebinin ardından önümüzdeki günlerde hükümet casusları tarafından 'kaçırılabileceğini' iddia etti.

© REUTERS / MARCO BELLO Venezüella'da Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

50'den fazla ülke tarafından ABD'nin çağrısıyla petrol zengini Venezüella'nın 'geçici devlet başkanı' olarak tanınan Juan Guaido, "Beni kaçırmaya çalışabilirler" dedi.

Venezüella'da Yüksek Mahkeme'nin Kurucu Meclis'e Guaido'nun meclis dokunulmazlığını kaldırma talebinde bulunmuştu.

Bu çağrıyla birlikte Guaido, hakkında 29 Ocak'ta konulan seyahat yasağını ihlal etmesi nedeniyle kovuşturma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Yüksek Mahkeme'nin talebinin bugün oylanması bekleniyor. Guaido, yaptığı açıklamada, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine bağlı casusların kendisini kaçırmaya çalışabileceğini söyleyerek, "Rejimin nasıl işlediğini biliyorsunuz. Bu zulüm bile değil, bu engizisyondur" ifadelerini kullandı.

Hem Kurucu Meclis hem de Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlığı kaldırabilecek ya da geçersiz kılabilecek niteliğe sahip olmadığını belirten Guaido, "Her şeyi olduğu gibi söylemek zorundayız" dedi.

© REUTERS / Venezüella elektrik sorununa karşı 30 günlük planı devreye soktu

Ayrıca Yüksek Mahkeme de, Guaido'nun şubat ayının sonundan mart ayının başlarına kadar Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Paraguay'ı ziyaret ederek hakkındaki seyahat yasağını ihlal ettiğini belirtti.

Guaido, 28 Mart'ta Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kamu hizmetinden uzaklaştırılmıştı.