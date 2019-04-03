ABD'nin atadığı Guaido endişeli: Beni kaçırmaya çalışabilirler

Venezüella'da Yüksek Mahkeme'nin Kurucu Meclis'e Guaido'nun meclis dokunulmazlığını kaldırma talebinde bulunmuştu.
Bu çağrıyla birlikte Guaido, hakkında 29 Ocak'ta konulan seyahat yasağını ihlal etmesi nedeniyle kovuşturma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Yüksek Mahkeme'nin talebinin bugün oylanması bekleniyor. Guaido, yaptığı açıklamada, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine bağlı casusların kendisini kaçırmaya çalışabileceğini söyleyerek, "Rejimin nasıl işlediğini biliyorsunuz. Bu zulüm bile değil, bu engizisyondur" ifadelerini kullandı.
Hem Kurucu Meclis hem de Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlığı kaldırabilecek ya da geçersiz kılabilecek niteliğe sahip olmadığını belirten Guaido, "Her şeyi olduğu gibi söylemek zorundayız" dedi.
Guaido, 28 Mart'ta Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kamu hizmetinden uzaklaştırılmıştı.
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