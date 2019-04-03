Venezüella’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno'nun ‘Guaido'nun dokunulmazlığının kaldırılması' talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı.
Oturumda, Guaido'nun dokunulmazlığının ‘Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi' nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi.
TSJ'nin, ANC'nin bu kararı sonrası dava sürecini başlatması bekleniyor.
Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, Kolombiya'ya Venezüella ordusunun desteği ile gittiğini öne sürmüştü.
Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador'u ziyaret eden Guaido, 4 Mart'ta Venezüella'ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)