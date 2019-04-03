Ortadoğu turundaki Venezüella Dışişleri Bakanı, Hizbullah ile görüşmeye hazırlanıyor

© AFP 2019 / WANG ZHAO Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza Şam'a gidiyor

Trump yönetiminin devirmek için elinden geleni ardına koymadığı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı Ortadoğu'da ABD karşıtı bir tura çıkardı.

Yarın Şam'a resmi ziyaret düzenleyip Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le bir araya gelecek olan Venezüella Dışişleri Bakanı, bugün Lübnan'da temaslarda bulundu.

Bugün ilkin Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ve Dışişleri Bakanı Gibran Bassil tarafından ağırlanan Arreaza'nın İsrail işgaline direnişle birlikte anılan, Suriye'de cihatçıların yenilmesinde kritik rol oynayan Şii örgüt Hizbullah'ın bir yetkilisiyle de görüşeceği belirtildi.

© REUTERS / STRINGER ‘Türkiye’nin Venezüella’yı desteklemesi, diğer ülkeler için ABD’yi dikkate almaksızın hareket edilebileceğine dair örnek teşkil ediyor’

Hizbullah'la buluşma haberini Amerikan haber ajansı AP ve Beyrut merkezli haber sitesi Naharnet geçti.

Naharnet, Maduro'nun dışişleri bakanının, hem Lübnan Başbakanı Sa’ad Hariri hem de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile görüşeceğini duyurdu.

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AP, Arreaza'nın ABD'nin Venezüella'daki darbe girişiminin maşası olan Juan Guaido hakkındaki sözlerini aktardı:

"Anayasayı alenen ihlal ediyor, yargının yasaları ihlal edenlerin icabına bakması lazım."

Öncesinde Yüksek Adalet Mahkemesi'nin talebi üzerine Kurucu Meclis, kendisini tek taraflı olarak devlet başkanı ilan etmiş Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırarak tutuklanması ihtimalinin önünü açtı.