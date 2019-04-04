Venezüella üzerinden ABD'ye tepki gösteren Maradona'ya soruşturma

Venezüella'ya yaptırım uygulayan ve askeri operasyon gözdağı veren ABD'ye "Kim bu yankeeler?" diye seslenen Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona hakkında Meksika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

Venezüella'ya yaptırım uygulayan ve askeri operasyon gözdağı veren ABD'ye "Kim bu yankeeler?" diye seslenen Arjantinli efsane futbolcu Maradona hakkında Meksika Futbol Federasyonu (FMF) tarafından soruşturma başlatıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Maradona'nın yorumları üzerine disiplin komitesinin soruşturma başlattığı duyuruldu. Maradona'nın, federasyonun ahlak kurallarının pek çok maddesini ihlal ettiği belirtildi. Söz konusu maddeler 6, 7, 9, 10 ve 11 olarak açıklandı.

Madde 7, federasyonla bağlantısı olan kişilerin siyasi ve dini konulara tarafsız yaklaşması gerektiğine hükmediyor.

Meksika'nın ikinci lig ekiplerinden Dorados de Sinaloa'nın teknik direktörlüğünü yapan Diego Maradona takımının kazandığı zaferi Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ve tüm Venezüella halkına adamıştı.

Maradona, "Dünyanın şerifleri, kim bu yankeeler? Sırf dünyadaki en büyük bombalara sahip oldukları için bizden çok daha fazla gelişmiş olduklarını sanıyorlar. Hayır, değiller" demişti.