Venezüella'da Guaido için cezai süreç başladı

Kurucu Meclis üyesi Julio Garcia Zerpa tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Mahkeme ve savcılık tarafından yürütülen cezai süreç başlatıldı. Adalet sistemi geçerli kanıtlara bakarak kararını verecek. (Guaido) Savunma hakkına sahip olacak. Adalet yerini bulacak" dedi.
Zerpa, Guaido'ya seslenerek "Yaptığının bedelini ödemeli. Ülkeye ihanet etmenin bedelini ödemeli" diye konuştu.
TÜM PARLAMENTERLER DESTEKLEDİ
Yasal süreç, ‘yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya geçmesi' nedeniyle başlatılmıştı.
Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı ‘insani yardım malzemelerinin' 23 Şubat'ta Venezüella'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.
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