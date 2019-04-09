Meksika'dan Venezüella için arabuluculuk önerisini yineledi

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, hükümet ve muhalefetin istemesi durumunda Venezüella krizinde arabuluculuk yapmak istediğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador yaptığı açıklamada, Venezüella'daki siyasi krizde arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu ve hem hükümetin hem de 'muhalefetin' talep etmesi halinde bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirtti.

Obrador, "Meksika'nın Venezüella'daki ihtilafa barışçıl bir yol aramaya açılan kapıları var. Yalnızca tarafların anlaşması gerekiyor. Bu durumda muhalefet grubunun kabulü olmalı. Her iki tarafın da istemesi gerek. Biz yardıma hazırız" dedi.

Diğer yandan Obrador, ülkesinin çok iyi diplomatlara sahip olduğunu belirterek Orta Amerika ülkelerinde barış anlaşmaları konusunda Meksika'nın oynağı rolü hatırlattı.