Maduro'dan ABD'li Pence'in benzetmesine yanıt: Hitler karşı tarafta

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ‘Hitler’ benzetmesine tepki gösteren Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Üstünlük yanlıları, ırkçılar, faşistler Venezuela'da yönetimde değiller. Ben Adolf Hitler'in karşı tarafta olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.

© REUTERS / Bruno Kelly ABD'den Venezüella devlet petrol şirketi de dahil 3 şirkete yaptırım

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendilerini Hitler Almanya’sına benzeten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e "Hitler karşı tarafta" yanıtını verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Nazi Almanya’sını örnek göstererek uluslararası toplumu Maduro hükümetine karşı birleşmeye çağırdı.

Pence’e yanıt veren Maduro, “Bugün o (Pence) BM'ye giderek benim Adolf Hitler olduğumu ve Adolf Hitler'e karşı dünyanın birleşmesi gerektiğini söylemiş. Ben Adolf Hitler'in karşı tarafta olduğunu düşünüyorum.

Üstünlük yanlıları, ırkçılar, faşistler Venezuela'da yönetimde değiller. Onlar Kuzey'de yönetimdeler. Burada ise yönetimde olan halktır" dedi.

'ABD'NİN AKSİNE BEN İŞGAL EMRİ VERMEDİM'

Maduro, ABD başkanlarının aksine kendisinin hiçbir zaman bir ülkeyi işgal etme emrini vermediğini vurguladı.

Doğrudan Pence’e hitap eden Maduro, “Biz sizin gibi dünyanın her yanında askeri üsleri olan bir millet değiliz Sayın Pence, sizin dünya genelinde 800 askeri üssünüz var. Siz onlarca yıl dünya genelinde ülkeleri işgal ettiniz, istila ettiniz, bombaladınız, darbeleri desteklediniz" diye konuştu.