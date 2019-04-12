Pompeo: Venezüella'daki Rus varlığı açık bir provokasyon

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve Çin'in Maduro'yu destekleyerek Venezüella'nın yıkılmasına yardım ettiğini öne sürdü. Ayrıca Pompeo, Rus birliklerinin ülkedeki varlığını 'açık bir provokasyon' olarak nitelendirdi.

© AFP 2019 / Yuri CORTEZ Rusya: Venezüella, ABD yaptırımları yüzünden en az 110 milyar dolar zarar etti

Şili'nin başkenti Santiago'da, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero ile ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Venezüella'ya askerlerin gönderilmesi ve burada eğitim merkezlerinin açılması, bariz provokasyonlar. Rusya'nın, bu ülkede zaten kırılgan olan durumu daha da tırmandırmasına tahammül etmek zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Çin ve diğerleri, Venezüella'nın içişlerine müdahale etmeme çağrısında ikiyüzlü davranıyorlar" diyen Pompeo, "Kendi finansal müdahaleleri, ülkenin yok edilmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Pompeo, şöyle devam etti:

"Çin, ABD'nin önemli bir ekonomik ortağıdır. Ancak sorun, Çin'in Latin Amerika gibi yerlerde iş yaptığı zaman sık sık ekonomik kan dolaşımına korozif sermaye enjekte etmesi, yolsuzluğa hayat vermesi ve iyi yönetişimi aşındırmasıdır."

.@SecPompeo: Latin America must be wary of #Russia too. Flying in troops & opening a training center in #Venezuela are obvious provocation…Russia also has long-standing ties to authoritarian leaders in Cuba and Nicaragua. It sells arms & disseminates propaganda in those places. pic.twitter.com/z2bnEpOIr9 — Department of State (@StateDept) April 12, 2019

​Diğer yandan Rusya'nın Venezüella ve Nikaragua'yla işbirliğine tepki gösteren Pompeo, Rusya'nın Caracas'ta polis eğitimine yaptığı yatırımlar ve Nikaragua'nın başkenti Managua'ya bir uydu istasyonu kurmasına ilişkin, "En hafif deyimiyle, iyi değil" yorumunu yaptı.

"Rusya'nın Küba ve Nikaragua'daki otoriter liderlerle uzun zamandır bağları var. Silah satıyor ve buralarda propaganda yayıyor" ifadelerini kullanan Pompeo, "Rusya'nın zaten istikrarsız bir durumu bu şekilde tırmandırmasına seyirci kalamayız" diye konuştu.

.@SecPompeo: The United States wants to partner as the region takes more of these major steps – even ones that are painful or difficult. Together, that’s what we’re doing in #Venezuela. A broad coalition of 54 nations supports the peaceful, constitutional transition of power. pic.twitter.com/iGGT3LRA6V — Department of State (@StateDept) April 12, 2019

ABD'li bakan ayrıca Rusya ve Çin için, Güney Amerika'nın ‘sahte dostları' nitelendirmesinde bulundu.

Pompeo, "Güney Amerika şimdi gerçekten de sahte dostlarını daha iyi görüyor ve biliyor. Çin ve Rusya eşikte duruyor ama hiçbir zaman girmiyor, onlar tuzaklar kullanacak, kuralları görmezden gelecek ve size ait evinizde kendi kurallarını koyacak" diyerek şunu ekledi:

"Neyse ki siz, Güney Amerika, buna kanmıyorsunuz. Arkanızda ABD'nin durduğunu bilmeniz gerekiyor."

ABD, 19. yüzyılda kabul edilen ‘Amerika Amerikalılar için' sloganlı Monroe Doktrini temelinde geleneksel olarak Güney Amerika'yı münhasır çıkar alanı olarak görüyor.

ABD en son Venezüella'da devlet petrol şirketi PDVSA'nın sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirkete yaptırım kararı almıştı. Daha öncesinde de Venezüella Ulusal Kalkınma Bankası'na ve bankaya ait varlıklara yaptırım uygulama kararı alınmıştı.