Kayıt
23:57 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    US Secretary of State Mike Pompeo

    Pompeo: Venezüella'daki Rus varlığı açık bir provokasyon

    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 19

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve Çin'in Maduro'yu destekleyerek Venezüella'nın yıkılmasına yardım ettiğini öne sürdü. Ayrıca Pompeo, Rus birliklerinin ülkedeki varlığını 'açık bir provokasyon' olarak nitelendirdi.

    Venezüella'da Bolivarcı Devrim'in 20.yıldönümü
    © AFP 2019 / Yuri CORTEZ
    Rusya: Venezüella, ABD yaptırımları yüzünden en az 110 milyar dolar zarar etti
    Şili'nin başkenti Santiago'da, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero ile ortak basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Venezüella'ya askerlerin gönderilmesi ve burada eğitim merkezlerinin açılması, bariz provokasyonlar. Rusya'nın, bu ülkede zaten kırılgan olan durumu daha da tırmandırmasına tahammül etmek zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

    Açıklamasında, "Çin ve diğerleri, Venezüella'nın içişlerine müdahale etmeme çağrısında ikiyüzlü davranıyorlar" diyen Pompeo, "Kendi finansal müdahaleleri, ülkenin yok edilmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

    Pompeo, şöyle devam etti:

    "Çin, ABD'nin önemli bir ekonomik ortağıdır. Ancak sorun, Çin'in Latin Amerika gibi yerlerde iş yaptığı zaman sık sık ekonomik kan dolaşımına korozif sermaye enjekte etmesi, yolsuzluğa hayat vermesi ve iyi yönetişimi aşındırmasıdır."

    ​Diğer yandan Rusya'nın Venezüella ve Nikaragua'yla işbirliğine tepki gösteren Pompeo, Rusya'nın Caracas'ta polis eğitimine yaptığı yatırımlar ve Nikaragua'nın başkenti Managua'ya bir uydu istasyonu kurmasına ilişkin, "En hafif deyimiyle, iyi değil" yorumunu yaptı.

    "Rusya'nın Küba ve Nikaragua'daki otoriter liderlerle uzun zamandır bağları var. Silah satıyor ve buralarda propaganda yayıyor" ifadelerini kullanan Pompeo, "Rusya'nın zaten istikrarsız bir durumu bu şekilde tırmandırmasına seyirci kalamayız" diye konuştu.

    ABD'li bakan ayrıca Rusya ve Çin için, Güney Amerika'nın ‘sahte dostları' nitelendirmesinde bulundu.

    Pompeo, "Güney Amerika şimdi gerçekten de sahte dostlarını daha iyi görüyor ve biliyor. Çin ve Rusya eşikte duruyor ama hiçbir zaman girmiyor, onlar tuzaklar kullanacak, kuralları görmezden gelecek ve size ait evinizde kendi kurallarını koyacak" diyerek şunu ekledi:

    "Neyse ki siz, Güney Amerika, buna kanmıyorsunuz. Arkanızda ABD'nin durduğunu bilmeniz gerekiyor."

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ‘BM, Venezüella’ya saldırılar için kullanılmamalı’
    ABD, 19. yüzyılda kabul edilen ‘Amerika Amerikalılar için' sloganlı Monroe Doktrini temelinde geleneksel olarak Güney Amerika'yı münhasır çıkar alanı olarak görüyor.

    ABD en son Venezüella'da devlet petrol şirketi PDVSA'nın sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirkete yaptırım kararı almıştı. Daha öncesinde de Venezüella Ulusal Kalkınma Bankası'na ve bankaya ait varlıklara yaptırım uygulama kararı alınmıştı.

    Etiketler:
    yaptırım, PDVSA, ABD Dışişleri Bakanlığı, Mike Pompeo, Nicolas Maduro, Nikaragua, Venezüella, Şili, Çin, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet