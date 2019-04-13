Venezüellalı eski askeri istihbarat başkanı, ABD'nin talebiyle gözaltına alındı

İspanya Ulusal Polis Birliği, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Venezüella askeri istihbaratının eski başkanı Hugo Carvajal'in Madrid'de gözaltına alındığını bildirdi. Polis Birliği, "Hugo Carvajal bugün öğleden sonra Madrid'de tutuklandı" bilgisini verdi.

Bunun yanı sıra gün içinde Venezüellalı gazeteci Nelson Bocaranda, Carvajal'ın tutuklandığını ve yakın zamanda ABD'ye iade edileceğini bildirdi.

Esta mañana a las 8.30 les informe detención del M/G Hugo Carvajal en España,en Madrid, por parte de la Guardia Civil y la Gendarmería ante peticion de EE.UU. por un viejo indictment en su contra.Gobierno español lo confirmó hace una hora. Espera ser llevado hoy o mañana a EEUU — Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) April 12, 2019

Carvajal'e yönelik suçlama 'uyuşturucu kaçakçılığı' olarak belirtilse de Bocaranda, durumun çok farklı olduğunu söyledi. Bocaranda, şu ifadeleri kullandı:

"İsimsiz üst düzey idari yetkilileri kaynak gösteren Reuters, Carvajal'in ABD'li yetkililerle işbirliği yapmasının beklendiğini ve Venezüella'daki terör gruplarıyla ilişkileri hakkında bilgi vermesi gerektiğini bildirdi. Kaynak, Carvajal'ın bir bilgi hazinesine sahip olduğunu ve ABD'de daha güvenli olacağını belirtti."

Carvajal, eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in yakın bir danışmanıydı ve 2004-2011 ve 2013-2014 yıllarında askeri istihbarat şefi olarak görev yaptı.

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Ayrıca Carvajal, uyuşturucu kaçakçılığı ve Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) örgütüne silah tedarik ettiği suçlamalarıyla ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınmıştı.

2014'te Carvajal, ABD'nin isteği üzerine, Hollanda'nın Karayipler'deki adası olan Aruba'da, başkonsolosluk olarak görevini yürüttüğü sırada gözaltına alındı.

Ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı ve ülkeye geri döndü. Carvajal, 2016'dan beri Ulusal Meclis üyesi ve ABD tarafından 'geçici başkan' ilan edilen Juan Guaido'yu destekliyor.