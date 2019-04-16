Küba Devlet Başkanı Canel'den Lima Grubu'na: ABD'nin sapkın politikalarını takip ediyorlar

© AA / Juan David Moreno Gallego Venezüella'da askeri müdahaleye 'karşı' olduğunu söyleyen Lima Grubu'ndan orduya çağrı

Canel, Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun dün Şili'nin başkenti Santiago'da yaptığı toplantıdan sonra yayımlanan ortak bildiriye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Miguel Diaz Canel, Lima Grubu üyelerinin Venezüella hükümetine karşı müdahaleci niyetlerini dün bir kez daha yinelediğini ifade etti.

Küba Devlet Başkanı, Lima Grubu üyelerinin aldığı kararları kınayarak, Grubu "ABD'nin sapkın politikalarını takip etmekle" itham etti.

Lima Grubu Şili'nin başkenti Santiago'daki toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiride Birleşmiş Milletler'i (BM) Venezüella'ya acil insani yardımda bulunmaya çağırmıştı.

Bildiride "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu, Venezüella'da güvenliğin daha da kötüleşmemesi için gereken önlemleri almalı, göç eden Venezüellalılara insani yardım yapmalıdır" ifadesi kullanılmıştı.