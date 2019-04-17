Ekvador liderinin 'yatakta istakoz keyfinin' fotoğrafının sızdırılması, Assange'ın 'sonunu' getirdi

Ekvador'un WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a Londra Büyükelçiliği'nde verdiği sığınmayı 7 yılın ardından sona erdirmesinin nedenleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun otel yatağında istakoz yerken görüntülerinin basına sızmasından Assange'ı sorumlu tuttuğu için İngiliz polisine teslim ettiği ileri sürüldü.

This photo got Julian Assange kicked out of Ecuadorian embassy https://t.co/Y90wqUbM78 pic.twitter.com/OYtwBCt6g9 — New York Post (@nypost) 14 Nisan 2019

Şubat ayında Devlet Başkanı'nın telefonundan 200'den fazla e-posta, metin ve fotoğraf Moreno'nun yolsuzluklarını ifşa etmeyi amaçlayan bir Ekvador haber sitesine sızdırılmıştı.

İçlerinde solcu lider için en yaralayıcı olanı, Avrupa'daki bir otel odasında yatağa uzanmış halde yanına açılmış istakoz büfesine bakarken verdiği pozdu. Tam da kemer sıkma önlemleri açıklamasından bir kaç hafta sonra çarşaf çarşaf yayımlanan bu poz, Ekvador kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Lobster buffet photo leak behind Julian Assange's eviction?https://t.co/iZbzUhdLeP pic.twitter.com/aUtovZs6YD — Newshub (@NewshubNZ) 14 Nisan 2019

Ekvador hükümeti sızıntıdan derhal Assange'ın ifşa ekibini sorumlu tuttu. WikiLeaks ise suçlamaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Ekvador hükümeti, Assange'a verdiği sığınma ve korumayı sona erdirmek için sahte bahaneler arıyor. Assange'ın elçilik basılarak tutuklanması yasadışıdır."

Aslında Moreno'nun yatağa uzanmış halde istakoz büfesine uzanmasının sebebi, fiziksel engel. 1990'ların sonunda bir soygun sırasında açılan ateşle vurulduğundan beri yüyüyemiyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Assange'ın İngiliz polisine teslim edilmesiyle ilgili BBC'ye röportaj veren Moreno, yataktan istakoz yeme pozunu, "Doğum günümdü. Yatakta uzanmış futbol maçı izliyordum. Muhteşem bir gündü" diye savundu.

Ecuadorean President on the BBC, defending a leaked picture of him in a hotel bed eating lobster: “It was my birthday. I was watching soccer in bed. It was a great day.” — Jim Waterson (@jimwaterson) 17 Nisan 2019

MORENO ASSANGE'I KOVMASININ 'GERÇEK NEDENİNİ' AÇIKLADI

Devlet Başkanı, WikiLeaks kurucusunu kovma nedenlerini daha önce Ekvador'un Londra Büyükelçisi Jaime Marchan'ın yaydığı iddiayla gerekçelendirdi:

"Uluslararası sözleşmeleri ve günlük yaşam protokollerini sürekli ihlal ediyordu, örneğin elçilik duvarlarına dışkısını sürüyordu."

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson ise Ekvador'un 'sınırdışını haklı çıkarmak için yalanlar söylediği ve rezil suçlamalarda bulunduğu' yanıtını verdi. Robinson, Ekvador'un İngiliz polisinin elçiliği basıp Assange'ı karga tulumba gözaltına almasına izin vermesinin tümüyle yasadışı bir eylem olduğunun altını çizdi.