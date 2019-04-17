Tutuklanmadan önce kendisini vuran Peru'nun eski Devlet Başkanı Garcia hayatını kaybetti

Caracas merkezli Telesur kanalı, bu sabah tutuklanmadan önce kendisini vuran eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Telesur kanalının aktardığına göre, bu sabah tutuklanmadan önce kendisini vuran eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Doktorların verdiği bilgiye göre, kurşun, Garcia'nın başını delip geçti ve hastanede Garcia’nın kalbi 3 kez durdu.

© AFP 2019 / LUIS ROBAYO Eski Peru Devlet Başkanı Garcia tutuklanmadan önce kendisini vurdu

Peru İçişleri Bakanı Carlos Moran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada polis memurlarının bu sabah Garcia’nın evine geldiklerini, eski Devlet Başkanı’nın avukatına telefon etmek için izin isteyip odasına girdiğini, ardından odaya giren polislerin kendisini başından yaralanmış olarak bulduklarını ve hastaneye kaldırdıklarını söylemişti.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia için mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.