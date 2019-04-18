Washington Examiner: ABD, Venezüella’da ‘pata kaldı’

ABD Dışişleri Bakanı’nın Venezüella-Kolombiya sınırına düzenlediği son ziyaretini değerlendiren Washington Examiner, Pompeo’nun Amerikan hükümetinin sığınmacılara sağlayacağı destekten bahsettiğini, birkaç kez Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu istifaya çağırdığını ve yeni yaptırımlarla tehdit ettiğini, ancak her şeye rağmen tüm bu ayrı açıklamaların, Pompeo’nun net bir planı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

ABD’nin muhalif lider Juan Guaido’yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan ederek tüm siyasi ‘kozlarını’ kullandığını belirten dergi, böyle bir planın ancak askerlerin desteği alınarak uygulamaya geçirilebileceğini, oysa Maduro’nun orduyu kontrol etmeye devam ettiğini ve Washington’un kozunun işe yaramadığını vurguladı.

Haberde ayrıca Venezüellalı askerlerin ne ABD’nin desteğini duyurduğu zaman, ne de insani yardım bahanesiyle ülkeye sızmaya çalışarak muhalefeti Maduro’ya karşı harekete geçmeye çalıştığı zaman Guaido’yı desteklemeye hazır olmadıkları kaydedildi.

ABD’nin bu krize artık bir son vermek istediği, fakat ‘meşru olmayan başkan’ ilan ettikleri Maduro ile müzakere edemediği belirtilen yazıda, bu durumun ABD’nin Venezüella’da ‘pata kaldığını’ ortaya koyduğu vurgulandı.

© AFP 2019 / Yuri CORTEZ Rusya: Venezüella, ABD yaptırımları yüzünden en az 110 milyar dolar zarar etti

Yazıda ayrıca Moskova’nın Caracas’a askeri yardımı ile ilgili haberlerin Washington’un endişelerini arttırdığına dikkat çekildi.

ABD’nin böylelikle köşeye sıkıştığının ve doğrudan askeri müdahalenin dışında durumu çözebilmek için elinde neredeyse alternatiflerin kalmadığının altını çizen dergi, Washington’un Maduro yönetimini yeni yaptırımlarla ‘boğmayı’ umduğunu, fakat Venezüella liderinin ordu ve devlet kurumlarını kontrolünde tuttuğunu, bu nedenle ekonomik sınırlamaların durumu pek te değiştiremeyeceğini, böylelikle ABD’nin bu diplomatik oyunda son baskı araçlarını kaybettiğini ve elinde gerçek bir eylem planı da kalmadığını ifade etti.