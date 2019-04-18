ABD'nin 'zamanlamalı' yaptırımına Küba'dan yanıt: Domuzlar Körfezi'ndeki gibi yenileceksiniz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 17 Nisan 1961'deki Küba'yı istila girişiminin 58. yıldönümünde bu fiyaskoda rol almışlara hitap ederken yeni yaptırımlar açıklaması, Havana'nın cevabını da beraberinde getirdi: "Domuzlar Körfezi'ndeki gibi yine hezimete uğrayacaksınız."

Trump yönetiminin dün Küba'ya yeni yaptırımlar açıklaması, tam 58 yıl önceki Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın hatıralarını yeniden canlandırdı.

17 Nisan 1961'de CIA'in eğitip silahlandırdığı sürgündeki Kübalılardan oluşan 1500 kişilik birlik, Küba Devrimini gerçekleştiren Fidel Castro'nın hükümetini devirmek üzere Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapmıştı.

Ancak Devrimci Silahlı Kuvvetlerin çok güçlü karşılık vermesi üzerine 3 gün dayandıktan sonra teslim olmaları, ABD tarihinin en küçük düşürücü hezimetlerinden biri olarak tarihe geçti.

© AFP 2019 / str / belga AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

ABD destekli zalim diktatörlüğü devirmiş devrimci güçleri devirip Küba'yı işgal etme girişimine yağan uluslararası tepkiler de cabası oldu.

Takvimler 17 Nisan 2019'u gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Domuzlar Körfezi 'gazilerinin' karşısına geçip Küba, Nikaragua ve Venezüella'yı 'sosyalizm yardakçıları' diye nitelemesi ve bu üç ülkeye yeni yaptırımlar açıklaması da benzeri bir ters tepki doğurdu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Twitter'dan, "ABD'nin Küba'ya yönelik gerilimini saldırganca tırmandırması başarısızlığa uğrayacak. Tıpkı Domuzlar Körfezi'ndeki gibi bunun da üstesinden geleceğiz" mesajını paylaştı.

I strongly reject Sec. of State Pompeo announced activation of Title III of Helms-Burton Act. It is an attack against International Law and the sovereignty of #Cuba & third States. Aggressive escalation of #US against #Cuba will fail. As in Girón (Bay of Pigs), we shall overcome. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 17 Nisan 2019

Küba Dışişleri Bakanlığı'nın ABD masasını yöneten Josefina Vidal'ın da 'tıpkı Domuzlar Körfezi'ndeki gibi ABD'nin yine yenileceğinden' fazlasını söylemesine gerek kalmadı.

#US, @SecPompeo, @AmbJohnBolton, @StateDept remember Girón (Bay of Pigs). You were defeated 58 years ago. You have been defeated many times afterwards. You will be defeated again this time #TenemosMemoria #CubaEsNuestra https://t.co/Q6uw0Jojew — Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) 17 Nisan 2019

Bolton ise sosyalist hükümetlerle yönetilen Küba, Nikaragua ve Venezüella için "Trump yönetimi altında diktatörlere cankurtaran halatı atılmaz, cankurtaran halatları onların elinden alınır" dedi.

'En şahin neo-con' diye bilinen diplomat, ABD vatandaşlarının Küba'ya gönderdiği paraya kişi başına 1000 dolar sınırlaması ve aile ziyareti kapsamında olmayan Küba seyahatlerine kısıtlama getirdiklerini açıkladı.

ABD'nin Küba yaptırımlarına ordunun sahibi olduğu Aerogaviota havayolu dahil 5 kurum daha eklendi.