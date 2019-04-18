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14:02 18 Nisan 2019
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    ABD'nin Nisan 1961'de Domuzlar Körfezine çıkardığı askeri eğitimli-silahlı Kübalı sürgünler gücü, 3 günlük çatışmaların ardından Küba devrimci güçlerine teslim olurken...

    ABD'nin 'zamanlamalı' yaptırımına Küba'dan yanıt: Domuzlar Körfezi'ndeki gibi yenileceksiniz

    © AFP 2019 / Miguel Vinas
    Güney Amerika
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    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 17 Nisan 1961'deki Küba'yı istila girişiminin 58. yıldönümünde bu fiyaskoda rol almışlara hitap ederken yeni yaptırımlar açıklaması, Havana'nın cevabını da beraberinde getirdi: "Domuzlar Körfezi'ndeki gibi yine hezimete uğrayacaksınız."

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Jim Young
    Venezüella, Küba ve Nikaragua’yı 'sosyalizm yardakçıları' olarak nitelendiren ABD, yeni yaptırımlarını duyurdu
    Trump yönetiminin dün Küba'ya yeni yaptırımlar açıklaması, tam 58 yıl önceki Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın hatıralarını yeniden canlandırdı.

    17 Nisan 1961'de CIA'in eğitip silahlandırdığı sürgündeki Kübalılardan oluşan 1500 kişilik birlik, Küba Devrimini gerçekleştiren Fidel Castro'nın hükümetini devirmek üzere Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapmıştı.

    Ancak Devrimci Silahlı Kuvvetlerin çok güçlü karşılık vermesi üzerine 3 gün dayandıktan sonra teslim olmaları, ABD tarihinin en küçük düşürücü hezimetlerinden biri olarak tarihe geçti.

    ABD - AB
    © AFP 2019 / str / belga
    AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı
    ABD destekli zalim diktatörlüğü devirmiş devrimci güçleri devirip Küba'yı işgal etme girişimine yağan uluslararası tepkiler de cabası oldu.

    Takvimler 17 Nisan 2019'u gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Domuzlar Körfezi 'gazilerinin' karşısına geçip Küba, Nikaragua ve Venezüella'yı 'sosyalizm yardakçıları' diye nitelemesi ve bu üç ülkeye yeni yaptırımlar açıklaması da benzeri bir ters tepki doğurdu.

    Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, Twitter'dan, "ABD'nin Küba'ya yönelik gerilimini saldırganca tırmandırması başarısızlığa uğrayacak. Tıpkı Domuzlar Körfezi'ndeki gibi bunun da üstesinden geleceğiz" mesajını paylaştı.

    Küba Dışişleri Bakanlığı'nın ABD masasını yöneten Josefina Vidal'ın da 'tıpkı Domuzlar Körfezi'ndeki gibi ABD'nin yine yenileceğinden' fazlasını söylemesine gerek kalmadı.

    US Secretary of State Mike Pompeo
    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
    Pompeo: Küba, 'gerçek emperyalist güç'
    KÜBA'YA YÖNELİK PARA TRANSFERİ VE TURİZME KISITLAMA

    Bolton ise sosyalist hükümetlerle yönetilen Küba, Nikaragua ve Venezüella için "Trump yönetimi altında diktatörlere cankurtaran halatı atılmaz, cankurtaran halatları onların elinden alınır" dedi.

    'En şahin neo-con' diye bilinen diplomat, ABD vatandaşlarının Küba'ya gönderdiği paraya kişi başına 1000 dolar sınırlaması ve aile ziyareti kapsamında olmayan Küba seyahatlerine kısıtlama getirdiklerini açıkladı.

    ABD'nin Küba yaptırımlarına ordunun sahibi olduğu  Aerogaviota havayolu dahil 5 kurum daha eklendi.

    Etiketler:
    Domuzlar Körfezi Çıkarması, Aerogaviota, Küba Dışişleri Bakanlığı, CIA, Josefina Vidal, Bruno Rodriguez, John Bolton, Küba, ABD
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