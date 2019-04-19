Maduro'dan ABD'ye: Yaptırımların bize daha da fazla güç verdiğini söyleyeyim

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezüella Merkez Bankası'nı hedef alan son yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro, "Yaptırımların bize daha da fazla güç verdiğini söyleyeyim" diye konuştu.

© Sputnik / Michael Voskresenskiy Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas'ın uluslararası finansal işlemleri yönetme kabiliyetini kısıtlayan yeni ABD yaptırımlarının, ülkeye daha fazla güç vereceğini ifade etti.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Maduro, "Yaptırımlarınız tamamiyle ahlak dışı. Merkez bankaları kutsaldır... Yaptırımların bize daha da fazla güç verdiğini söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün ABD, Venezüella'ya karşı ülkenin Merkez Bankası ve müdürünü hedef alan yeni yaptırımları açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı açıklamada, söz konusu hamlenin 'Maduro'yu desteklemek için Venezüella'ya askeri güç konuşlandıran Rusya dahil dış aktörlere güçlü bir uyarı göndermesi gerektiğini' söyledi.

Also announcing new sanctions against the Central Bank of Venezuela to restrict U.S. transactions with this bank and prohibit its access to U.S. dollars. This bank has been crucial to keeping Maduro in power, including through its control of the transfer of gold for currency. https://t.co/OKQV9kARlJ — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 17, 2019

ABD'NİN LATİN AMERİKA'YA YAPTIRIM POLİTİKASI

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor. Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezüella'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son Venezüella ile bağı bulunduğu gerekçesiyle 4 yabancı gemicilik şirketine yaptırım kararı almıştı.

© AFP 2019 / Yuri CORTEZ Rusya: Venezüella, ABD yaptırımları yüzünden en az 110 milyar dolar zarar etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu sabah, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirmişti. ABD yönetiminin bu kararla Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydedilmişti.

Nikaragua'ya yönelik de geçen temmuz ayında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddetten sorumlu tutulan Nikaragua yetkililerinin vizelerinin iptal edileceği duyurulmuştu.