Lavrov: ABD’nin Venezüella hamleleri, çok ucuz bir gösteri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, bir yandan ekonomik yaptırımlarını genişleterek Venezüella’yı ‘ekonomik olarak boğmasının’, diğer yandan da bu ülkeye insani yardım gönderip yardım etmek istediğini savunmasını ‘çok ucuz bir gösteri’ olarak niteledi.

Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Lavrov “(ABD’de) en başından beri Venezüella halkının iktidarın sosyo-ekonomik alanda normal bir işleyiş gösterememesinden hayal kırıklığına uğrayıp iktidara karşı ayaklanacağını düşünüyorlardı” dedi.

© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı Lavrov, Pompeo ile görüşmesinde Venezüella’ya yönelik tehditleri kınadı

Lavrov şöyle devam etti: “Batılı meslektaşlarımız bunun çaresine de baktı: Amerikalılar (devlet) petrol şirketinin (PDVSA) hesaplarına, İngilizler de altın rezervlerine el koydu. Onları ekonomik olarak nefessiz bırakabileceklerini düşündüler. Buna paralel olarak da krizin ilk aşamalarında sınırdan zorla girip ülkeye ‘insani yardım ulaştırmaya’ çalıştılar. Bunların hepsinin çok ucuz bir gösteri olduğunu anlamıştık.”

Rusya Dışişleri Bakanı’nın bu açıklaması, ABD’nin geçen hafta Venezüella Merkez Bankası’na yönelik yeni yaptırım kararları almasını izledi.

ABD, kendisini Venezüella’nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu destekliyor.

Rusya ve Türkiye’nin aralarında olduğu pek çok ülkeyse Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Venezüella’nın tek meşru lideri olduğunu vurguluyor.