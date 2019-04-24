Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın cezası azaltıldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STJ), eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu kabul etti.
Lula’nın 12 yıl hapis cezası, 8 yıl 10 ay 20 güne düşürüldü. Bu kararla Lula'ya, ev hapsi isteme hakkı doğdu. Eylül ayından itibaren cezasını evinde çekme hakkına sahip oldu.
#Brazil's former President @LulaOficial could be moved to house arrest if four judges agree to reduce his sentence. #LulaLivre #SergioMoro #HumanRightshttps://t.co/wTcNT0gg6O— teleSUR English (@telesurenglish) April 23, 2019
Lula, geçen şubat ayında yolsuzluk iddiası ile 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Lula, Ülkenin güneyinde bulunan Curitiba'da hapishanede, 15 metrekarelik özel bir hücrede kalıyor.
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