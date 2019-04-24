Brezilya'nın tutuklu eski devlet başkanı Lula'nın kefaleti için bağış kampanyası

Brezilya Temyiz Mahkemesi, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın 3 milyon real (yaklaşık 760 bin dolar) tutarında kefalet karşılığında, gündüzleri hapishaneden dışarı çıkmasına izin verdi.
© REUTERS / Leonardo Benassatto
Kefaletini ödeyecek kadar parası olmaması nedeniyle takipçileri Lula için bağış kampanyası başlattı.
Yerel basında yer alan habere göre, Lula'nın avukatları ve arkadaşları halihazırda Yüksek Adalet Divanı'nın belirlediği 3 milyon real'lik cezasını ödemek için bir gönüllü kolektifi kurdu.
Redujeron la condena a Lula da Silva y en octubre podría recuperar su libertad— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 24, 2019
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil redujo a 8 años la condena al ex mandatario brasilero y en octubre podría obtener la prisión domiciliariahttps://t.co/8jyDGjgseX
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