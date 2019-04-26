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14:43 26 Nisan 2019
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    Jair Bolsonaro

    Bolsonaro, Brezilya'da eşcinsel turist istemediğini söyledi

    © AFP 2019 / Mandel Ngan
    Güney Amerika
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    Gazetecilerle sohbetinde "Buraya gelip bir kadınla seks yapmak isteyen, canının çektiğini yapsın. Ama biz buranın eşcinsel turizmi cenneti olarak tanınmasına izin veremeyiz... Bizim ailelerimiz var" diyen Brezilya Devlet Başkanı'na derhal LGBT aktivistleri ve örgütlerinden kınama yağdı: Devlet adamı değil, ulusal rezillik, nefret kışkırtıcısı...

    Mauricio Macri ile Jair Bolsonaro (sağda) Brezilya'daki görüşmede el sıkışırken
    © REUTERS / Ueslei Marcelino
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    Brezilya'da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, kadın ve eşcinsel düşmanı açıklamalarına yenilerini eklemesi, cinsiyetçilik, ayrımcılık üzerinden toplumu nefrete kışkırtma suçlamalarını  beraberinde getirdi. 

    'Brezilya'nın Trump'ı' lakaplı  Bolsonaro, gazetecilerle kahvaltılı toplantı yaparken, ülkeye eşcinsel turist girişi istemediğini belirtirken 'kadın satıcısı' gibi konuştu.

    "Buraya gelip bir kadınla seks yapmak istiyorsanız, canınızın çektiğini yapın. Ama biz buranın eşcinsel turizmi cenneti olarak tanınmasına izin veremeyiz. Brezilya eşcinsel dünyasının, eşcinsel turizminin bir ülkesi haline gelemez. Bizim ailelerimiz var."

    'KADINLARI İSTİSMARI TEŞVİK'

    2019 Brezilya Rio Karnavalı
    © REUTERS / Pilar Olivares
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    LGBT örgütleri derhal tepki gösterdi. Kongre'nin solcu üyelerinden ve LGBT aktivisti olan David Miranda, "Bu konuşan, bir devlet adamı değil, ulusal rezillik" dedi. Devlet Başkanı'nın LGBT  üyelerini adeta sırtlarına çarpı işareti atarak hedef haline getirdiğini belirten David Miranda, aynı zamanda Brezilyalı kadınların cinsel istismarını teşvik ettiğine dikkat çekti. Böylece ülkenin imajına akla gelebilecek her yoldan zarar verdiğini kaydetti. 

    'LGBT'YE SALDIRILAR ARTACAK'

    2019 Rio Karnavalı
    © REUTERS / Pilar Olivares
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    Sao Paulo'dan avukat ve LGBT aktivisti Renan Quinalha, Bolsonaro'nun hem insan hakları hem de Brezilya'nın uluslararası imajı açısından berbat bir açıklama yaptığını belirtti. Sadece heteroseksüellerin seks yapabileceği, aile kurabileceğine dair sözlerinin LGBT bireylerine yönelik zaten alarm verici düzeydeki saldırıları daha da tırmandıracağı öngörüsünde bulunan Quinalha, "Bolsonaro, 30 yıldır kamusal hayatta sürekli tekrarladığı şeyim doğruluğunu herkese gösterdi: O bir homofobik" dedi.  Bir diğer LGBT aktivisti Jean Wyllys, Twitter'da paylaştığı videoda, Bolsonaro'nun gene Bolsonaroluğunu ettiğini ve devlet başkanı sıfatıyla azınlıklara karşı nefret kışkırtıcılığı yaptığını belirtti. 

    'HOMOFOBİK OLMAKTAN GURURLUYUM'

    Jair Bolsonaro
    © AP Photo / Leo Correa
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    Askeri diktatörlük hayranı eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, daha önce toplumsal hareketlerin "Siyahım ve bundan gururluyum", "Eşcinselim ve bundan gururluyum" diye kullandığı sloganı değiştirip "Evet homofobiğim ve bundan çok gururluyum" demişti. 

    PENİS AMPÜTASYONLARININ ÇOKLUĞU KARŞISINDA ŞOK

    Bolsonaro, gazetecilerle kahvaltılı sohbetinde, Sigmund Freud'un analizlerine davetiye çıkaran başka açıklamalar da yaptı. 8.5 milyon kilometrekareye yayılan toprakları ve 209 milyonu aşkın nüfusuyla Latin Amerika'nın en büyük ülkesinin lideri, Brezilya'da her yıl 1000'den fazla penis ampütasyonu yapıldığını aktarıp bundan 'dehşet duyduğunu' ifade etti.

    Penis ampütasyonlarının nedenleri arasında temel hijyen yokluğuna dikkat çekerek "Su ve sabun yokluğundan. Bu çukurdan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım" dedi.

    Jair Bolsonaro
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
    Bolsonaro ilk ABD gezisinde CIA'i ziyaret etti
    Yılda 1000'den fazla penisin kesilmesinden üzüntüsünü dile getiren Devlet Başkanı, hükümetinin hijyen yokluğunun tehlikelerinin ayırdına varmaları için her türlü saldırıya açık durumdaki erkeklerle birlikte çalışacağından söz etti. 

    Bolsonaro, bu rakamı nereden aldığını açıklamadı. Brezilya Üroloji Derneği Sözcüsü, penis ampütasyonlarına dair resmi veriyi temel aldığını söyledi. Penis ampütasyonlarına tedavi edilemeyen enfeksiyonlar kadar kanser ve HIV kaynaklı komplikasyonlar da yol açıyor. 

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