Bolsonaro, Brezilya'da eşcinsel turist istemediğini söyledi

Gazetecilerle sohbetinde "Buraya gelip bir kadınla seks yapmak isteyen, canının çektiğini yapsın. Ama biz buranın eşcinsel turizmi cenneti olarak tanınmasına izin veremeyiz... Bizim ailelerimiz var" diyen Brezilya Devlet Başkanı'na derhal LGBT aktivistleri ve örgütlerinden kınama yağdı: Devlet adamı değil, ulusal rezillik, nefret kışkırtıcısı...
Brezilya'da ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna geçen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, kadın ve eşcinsel düşmanı açıklamalarına yenilerini eklemesi, cinsiyetçilik, ayrımcılık üzerinden toplumu nefrete kışkırtma suçlamalarını beraberinde getirdi.
'Brezilya'nın Trump'ı' lakaplı Bolsonaro, gazetecilerle kahvaltılı toplantı yaparken, ülkeye eşcinsel turist girişi istemediğini belirtirken 'kadın satıcısı' gibi konuştu.
"Buraya gelip bir kadınla seks yapmak istiyorsanız, canınızın çektiğini yapın. Ama biz buranın eşcinsel turizmi cenneti olarak tanınmasına izin veremeyiz. Brezilya eşcinsel dünyasının, eşcinsel turizminin bir ülkesi haline gelemez. Bizim ailelerimiz var."
LGBT örgütleri derhal tepki gösterdi. Kongre'nin solcu üyelerinden ve LGBT aktivisti olan David Miranda, "Bu konuşan, bir devlet adamı değil, ulusal rezillik" dedi. Devlet Başkanı'nın LGBT üyelerini adeta sırtlarına çarpı işareti atarak hedef haline getirdiğini belirten David Miranda, aynı zamanda Brezilyalı kadınların cinsel istismarını teşvik ettiğine dikkat çekti. Böylece ülkenin imajına akla gelebilecek her yoldan zarar verdiğini kaydetti.
Sao Paulo'dan avukat ve LGBT aktivisti Renan Quinalha, Bolsonaro'nun hem insan hakları hem de Brezilya'nın uluslararası imajı açısından berbat bir açıklama yaptığını belirtti. Sadece heteroseksüellerin seks yapabileceği, aile kurabileceğine dair sözlerinin LGBT bireylerine yönelik zaten alarm verici düzeydeki saldırıları daha da tırmandıracağı öngörüsünde bulunan Quinalha, "Bolsonaro, 30 yıldır kamusal hayatta sürekli tekrarladığı şeyim doğruluğunu herkese gösterdi: O bir homofobik" dedi. Bir diğer LGBT aktivisti Jean Wyllys, Twitter'da paylaştığı videoda, Bolsonaro'nun gene Bolsonaroluğunu ettiğini ve devlet başkanı sıfatıyla azınlıklara karşı nefret kışkırtıcılığı yaptığını belirtti.
Askeri diktatörlük hayranı eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, daha önce toplumsal hareketlerin "Siyahım ve bundan gururluyum", "Eşcinselim ve bundan gururluyum" diye kullandığı sloganı değiştirip "Evet homofobiğim ve bundan çok gururluyum" demişti.
PENİS AMPÜTASYONLARININ ÇOKLUĞU KARŞISINDA ŞOK
Bolsonaro, gazetecilerle kahvaltılı sohbetinde, Sigmund Freud'un analizlerine davetiye çıkaran başka açıklamalar da yaptı. 8.5 milyon kilometrekareye yayılan toprakları ve 209 milyonu aşkın nüfusuyla Latin Amerika'nın en büyük ülkesinin lideri, Brezilya'da her yıl 1000'den fazla penis ampütasyonu yapıldığını aktarıp bundan 'dehşet duyduğunu' ifade etti.
Penis ampütasyonlarının nedenleri arasında temel hijyen yokluğuna dikkat çekerek "Su ve sabun yokluğundan. Bu çukurdan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım" dedi.
Yılda 1000'den fazla penisin kesilmesinden üzüntüsünü dile getiren Devlet Başkanı, hükümetinin hijyen yokluğunun tehlikelerinin ayırdına varmaları için her türlü saldırıya açık durumdaki erkeklerle birlikte çalışacağından söz etti.
Bolsonaro, bu rakamı nereden aldığını açıklamadı. Brezilya Üroloji Derneği Sözcüsü, penis ampütasyonlarına dair resmi veriyi temel aldığını söyledi. Penis ampütasyonlarına tedavi edilemeyen enfeksiyonlar kadar kanser ve HIV kaynaklı komplikasyonlar da yol açıyor.
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