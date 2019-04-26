Venezüella'da askeri helikopter düştü: Bir general ve bir komiser hayatını kaybetti

İki üst düzey hükümet görevlisinin de öldüğü bildirildi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, General Torres ve polis komiseri Urdaneta'nın ölümünden derin acı duyduğunu açıkladı.
National Guard Brigadier General Alfonso Torres Páez died yesterday afternoon in #Maracaibo #Zulia state after his helicopter crashed. A general and a captain were also injured in the crash. https://t.co/RPax1Fzea6— In Venezuela (@invenezuelablog) April 26, 2019
General Torres, Kolombiya sınırındaki Zulia Eyaletinden sorumlu olan GNB Bölge 11'in komutanıydı.
Ölen polis komiseri Urdaneta da Zulia eyaletine bağlı San Francisco şehrinin polis genel komiseriydi.
Helikopterin neden düştüğüne dair detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.
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