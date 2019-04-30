Venezüella'nın Ankara Büyükelçiliğinden darbe girişimi açıklaması

"Suçlular" olarak nitelenen bu kişilere "terör yaratmak isteyen küçük bir grup silahlı askerin eşlik ettiği" vurgulanarak, ordunun halkın desteğiyle, darbe girişimi içinde bulunan az sayıdaki darbeci askeri grubu etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu kaydedildi.
Türkiye'nin darbe girişimine karşı yaptığı açıklamadan duyulan memnuniyetin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Bolivarcı hükümet ve Venezuela halkı adına, bu endişe verici şiddet içerikli terörist ve antidemokratik eylemin kamusal olarak kınanması; egemenliğimize, demokrasiye ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasal Hükümeti'ne verdiği destekten dolayı Türkiye halkı ve hükümetine şükranlarını sunmayı borç bilir."
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