Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin Amerikalılar olduğu görülüyor

Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin atadığı Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişimine ilişkin, "Bu darbenin faturası Amerikalıların. Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin Amerikalılar olduğu görülüyor" açıklamasını yaptı.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Yakından izliyorum, ABD Venezüella halkının yanındadır

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişiminin arkasındaki güç olarak ABD yönetimini gösterdi.

Arreaza yaptığı açıklamada, "ABD, 2001'den bu yana darbe girişimlerinin hepsinin arkasındaydı. Bu sefer geride değil en önde gidiyor. Bu darbenin faturası Amerikalıların. Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin Amerikalılar olduğu görülüyor" dedi.

Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da darbe girişime karşı halkı Miraflores Sarayı’na çağırdı.

Cabello, “Bunu yapamayacaklar. Zaten hepimiz konuşlandık Karakas halkını davet ediyoruz. Miraflores'e gelin. Bakalım halkımıza karşı neler yapabilecekler" ifadelerini kullandı.