ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bolton, "Venezüella ile ilgili tüm seçenekler masada" dedi.

© AFP 2019 / WANG ZHAO Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza: Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin Amerikalılar olduğu görülüyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Venezüella'daki mevcut durumla ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

"Ana hedef olarak barışçıl bir güç aktarımı istiyoruz" diyen Bolton, "Ancak tekrar söyleyeceğim: (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro ve onu destekleyenler, özellikle Venezüellalı olmayanlar, tüm seçeneklerin masada olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bolton, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Mahkeme Başyargıcı Maikel Moreno ve Başkanlık Muhafızları Komutanı Ivan Rafael Hernandez Dala'ya "Zamanınız doldu" tehdidinde bulunarak, "Geçici Devlet Başkanı Guaido'nun affını kabul edin, anayasayı koruyun ve Maduro'yu ortadan kaldırın; sizi yaptırım listemizden çıkaracağız" dedi.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019

Venezüella’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendisini destekleyen askerlerle birlikte orduya darbe çağrısı yapmıştı.

Venezüella Savunma Bakanı Lopez ise silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Maduro'nun yanında olduğunu söylemişti.

Askeri liderlerle görüşen Maduro da "Bana tam bağlılık gösterdiler" açıklamasında bulunmuştu.