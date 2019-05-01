Venezüella Dışişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin 'geçici devlet başkanı' olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimini kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya platformu Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda Venezuela'daki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Agradecemos al Presidente de Turquía @RTErdogan por su posición firme y clara de apoyo al Derecho Internacional y la Paz y el respeto a la democracia en Venezuela. pic.twitter.com/zkzHPXtFwi — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 30, 2019

'VENEZÜELLA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella'daki darbe girişimini kınayarak, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezüella'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.