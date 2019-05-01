Meclis Başkanı Şentop'tan Venezüella açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Venezüella'da ABD'nin geçici devlet başkanı olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimine ilişkin, "Askeri darbelerden çok çekmiş Güney Amerika’da bu hastalıklı yöntemin hortlatıldığını Venezüella’da yaşananlar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz" açıklamasında bulundu.

© REUTERS / Leah Millis Trump, Venezüella konusunda Küba'yı tehdit etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Şentop, "Batılı olmayan ülkeleri ve siyasetlerini tanzim etmek için iç çatışmalara ve askeri darbelere başvurmak, soğuk savaş boyunca kullanılan hastalıklı bir yöntemdi. Bu yöntemin yeniden hortladığını, bu yolla sonuç alınmaya çalışıldığını esefle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Askerî darbelerden çok çekmiş Güney Amerika’da bu hastalıklı yöntemin hortlatıldığını Venezüella’da yaşananlar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz. Temennimiz, sorunun demokrasi esas alınarak çözülmesi, bölgenin ve Venezüella halkının bir an evvel refaha ve huzura kavuşmasıdır. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 30, 2019

Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Askeri darbelerden çok çekmiş Güney Amerika’da bu hastalıklı yöntemin hortlatıldığını Venezüella'da yaşananlar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz. Temennimiz, sorunun demokrasi esas alınarak çözülmesi, bölgenin ve Venezuela halkının bir an evvel refaha ve huzura kavuşmasıdır."