Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi'nden darbe açıklaması: İç savaş girişimi başarısız oldu

Venezüella'nın BM Daimi Temsilcisi Moncada, ülkesindeki darbe girişimine ilişkin, "İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar" dedi.

Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BM Genel Merkezinde Venezuela'daki darbe girişimine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Venezüella'da hükümetin ayaklanmayı başarılı şekilde bastırdırdığını ve ülkesine yönelik yabancı müdahalenin başarısız olduğunu söyleyen Moncada, "İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar" ifadesini kullandı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvende olduğunu belirten Moncada, 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun hapse atılması gerektiğini söyledi.