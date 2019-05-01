Küba, ABD'nin Venezüella üzerinden ambargo tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi

‘Küba askerlerinin Venezüella’da olduğuna’ dair iddianın bir kez daha dile getirilmesi üzerine Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez tepki gösterdi.
Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John) Bolton, Trump’ı da yanlış bilgilendiren patolojik bir yalancı. Venezüella’da Küba askerleri de yok, askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılan Kübalılar da yok. Sadece insani yardım görevi yürüten sağlık çalışanları var. Trump’ın ambargo tehdidini şiddetle reddediyorum” ifadelerini kullandı.
US Nat Sec Advisor Bolton is pathological liar who misinforms Trump. There are no Cuban troops in #Venezuela; nor are there any Cubans taking part in military or security operations there. Only medical staff in humanitarian mission. I strongly reject Trump’s total blockade threat— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 30 Nisan 2019
TRUMP, TWITTER'DAN DUYURMUŞTU
Darbe girişiminin ardından Küba, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında olduğunu duyurmuştu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezüella'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezüella halkının yanındayız" açıklamasını yapmıştı.
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