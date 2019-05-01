Küba, ABD'nin Venezüella üzerinden ambargo tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi

Venezüella’da konusunda Küba’yı suçlayan ve ‘askeri operasyonlarını sonlandırmadığı takdirde ambargo uygulayacağını’ söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a, Havana’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Rodriguez, “Venezüella’da Küba askerleri yok. Ambargo tehdidini reddediyorum” dedi. Rodriguez, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a da 'patolojik yalancı' diye seslendi.

© REUTERS / Leah Millis Trump, Venezüella konusunda Küba'yı tehdit etti

Venezüella’da yaşanan darbe girişiminin ardından karşı karşıya gelen ABD ile Küba arasındaki gerilimi karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

‘Küba askerlerinin Venezüella’da olduğuna’ dair iddianın bir kez daha dile getirilmesi üzerine Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez tepki gösterdi.

Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John) Bolton, Trump’ı da yanlış bilgilendiren patolojik bir yalancı. Venezüella’da Küba askerleri de yok, askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılan Kübalılar da yok. Sadece insani yardım görevi yürüten sağlık çalışanları var. Trump’ın ambargo tehdidini şiddetle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

US Nat Sec Advisor Bolton is pathological liar who misinforms Trump. There are no Cuban troops in #Venezuela; nor are there any Cubans taking part in military or security operations there. Only medical staff in humanitarian mission. I strongly reject Trump’s total blockade threat — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 30 Nisan 2019

​TRUMP, TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

Trump, darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezüella anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır. Umarım tüm Kübalı askerler derhal ve barışçıl bir şekilde kendi adalarına dönerler" demişti.

Darbe girişiminin ardından Küba, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında olduğunu duyurmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezüella'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezüella halkının yanındayız" açıklamasını yapmıştı.