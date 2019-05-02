Meksika maden kazası kurbanlarının ceset kalıntılarını arayacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Pasta de Conchos maden ocağında 13 yıl önce meydana gelen göçük nedeniyle yaşamını yitiren 63 işçiye ait ceset kalıntılarının çıkarılması için ilgili birimlere talimat verdiğini bildirdi.

Lopez Obrador, 2006 yılının şubat ayında Coahuila eyaletindeki Pasta de Conchos maden ocağında metan gazı patlaması nedeniyle göçük meydana geldiğini hatırlattı.

Toprak altında kalan 63 maden işçisine ait ceset kalıntılarının çıkarılması için ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Lopez Obrador, bunun 'bir adalet eylemi' olduğunu ifade etti.

Lopez Obrador, çalışmaların nasıl yürütüleceğinin henüz belli olmadığını, bunun için uzmanların görüşlerinin alınacağını kaydetti.

Pasta de Conchos maden ocağında 2006 yılında metan gazı patlamasına bağlı olarak göçük meydana gelmiş, bu sırada ocakta bulunan 73 madenciden 8'i ağır yanıklarla kurtarılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerden yalnızca 2'sinin cesedine ulaşılmıştı.

Kazanın ardından göreve gelen hükümetler, toprak altında kalan 63 madencinin cesetlerinin çıkarılması için çalışma yapılmasını 'çok tehlikeli ve masraflı olacağı, başarılı olma garantisi de bulunmadığı' gerekçesiyle kabul etmemişti.

Kurbanların aileleri, ceset kalıntılarının çıkarılması için yıllardır yetkililere baskı yapıyordu.