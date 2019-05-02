Bolsonaro: Venezüella ordusu ve hükümetinde karşıt görüşlülerin olduğuna dair bilgi sahibiyim

Maduro'nun askeri yapısının 'güvensiz' olduğunu savunan Jair Bolsonaro ayrıca, Venezüella silahlı kuvvetleri ve hükümeti içinde 'çatlak' olduğuna dair bir istihbarat olduğunu dile getirdi.
#Brazil's President @jairbolsonaro says he has information there are dissidents in the Venezuelan army and the govt could "collapse" -@GloboNews— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) May 1, 2019
Bolsonaro, Venezüella'da dün sabah saatlerinde yapılan darbe girişiminin 'demokratik bir geçiş süreci' olduğunu savunmuştu.
Brezilya Devlet Başkanı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya, Venezüella'daki durumu yakından takip ediyor ve komşu ülkedeki demokratik geçiş sürecine olan desteğini yineliyor. Brezilya, Venezüella halkının, Başkan Juan Guaido'nun ve Venezuelalıların özgürlüğünden yanadır" ifadelerini kullanmıştı.
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