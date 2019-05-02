Küba, ABD'yi bir kez daha yalanladı: Venezüella'da askerimiz yok

Küba'nın ABD İşleri Genel Direktörü Carlos Fernandez de Cossio, ülkesinin Venezüella’da 20 binden fazla askeri ve istihbarat ajanı bulunduğu yönündeki suçlamasının doğru olmadığını söyledi.
Venezüella’da tahminen 20 bin Kübalı bulunduğunu, bu kişilerin de sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Cossio, "Asker yok. Küba, Venezuela'da askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılmıyor" dedi.
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Ancak iki ülke arasında istihbarat konusunda bir işbirliği bulunduğunu belirten Cossio, bunun ‘tamamen meşru’ olduğunun altını çizdi.
Ancak Cossio, bu işbirliğine karşılık Venezüella’da askeri veya güvenlik operasyonlarına katılan Küba askerleri olmadığını vurguladı.
DIŞİŞLERİ BAKANI DA YALANLADI
Trump’ın bu açıklamasına Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de tepki göstermişti. Rodriguez dün yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın konuyla ilgili Trump’ı yanlış bilgilendirdiğini söylemiş ve Bolton’a ‘patalojik yalancı’ diye seslenmişti.
Rodriguez, “Venezüella’da Küba askerleri de yok, askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılan Kübalılar da yok. Sadece insani yardım görevi yürüten sağlık çalışanları var. Trump’ın ambargo tehdidini şiddetle reddediyorum” demişti.
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