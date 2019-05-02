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11:50 02 Mayıs 2019
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    Küba, ABD'yi bir kez daha yalanladı: Venezüella'da askerimiz yok

    © REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ
    Güney Amerika
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    Venezüella'daki darbe girişiminin ardından ABD yönetimi tarafından sıklıkla dile getirilen iddiaları bir kez daha yalanlayan Küba, bu ülkede askeri bulunmadığını ve herhangi bir güvenlik operasyonuna katılmadığını belirtti.

    © REUTERS / STRINGER
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    Venezüella’da yaşanan darbe girişiminin ardından ABD tarafından gündeme getirilen ‘Küba askerleri ülkede operasyon yapıyor’ iddiası bir kez daha yalanlandı.

    Küba'nın ABD İşleri Genel Direktörü Carlos Fernandez de Cossio, ülkesinin Venezüella’da 20 binden fazla askeri ve istihbarat ajanı bulunduğu yönündeki suçlamasının doğru olmadığını söyledi.

    Venezüella’da tahminen 20 bin Kübalı bulunduğunu, bu kişilerin de sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Cossio, "Asker yok. Küba, Venezuela'da askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılmıyor" dedi. 

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    Ancak iki ülke arasında istihbarat konusunda bir işbirliği bulunduğunu belirten Cossio, bunun ‘tamamen meşru’ olduğunun altını çizdi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Cossio, "Dünyanın her yerinde 600-700'den fazla askeri üssü bulunan ABD, dünya çapında 800 binin üzerinde Amerikalıyı konuşlandırmış durumda. Bölgemizde herhangi iki ülke askeri veya istihbari işbirliği kurabilir. Bizim de birçok ülkeyle var. Yani bu tamamıyla meşru ve bunu yapmak, Küba ve Venezüella’nın egemenlik hakkıdır" ifadelerini kullandı.

    Ancak Cossio, bu işbirliğine karşılık Venezüella’da askeri veya güvenlik operasyonlarına katılan Küba askerleri olmadığını vurguladı.

    DIŞİŞLERİ BAKANI DA YALANLADI

    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
    Küba, ABD'nin Venezüella üzerinden ambargo tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi
    ABD Başkanı Donald Trump, darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezüella anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır " demişti.

    Trump’ın bu açıklamasına Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de tepki göstermişti. Rodriguez dün yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın konuyla ilgili Trump’ı yanlış bilgilendirdiğini söylemiş ve Bolton’a ‘patalojik yalancı’ diye seslenmişti.

    Rodriguez, “Venezüella’da Küba askerleri de yok, askeri ya da güvenlik operasyonlarına katılan Kübalılar da yok. Sadece insani yardım görevi yürüten sağlık çalışanları var. Trump’ın ambargo tehdidini şiddetle reddediyorum” demişti.

     

     

     

    Etiketler:
    Donald Trump, işbirliği, istihbarat, Askeri operasyon, güvenlik, Carlos Fernandez de Cossio, darbe girişimi, Asker, Venezüella, ABD, Küba
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