'Venezüella'daki askeri kalkışmanın arkasındaki isimlerden' Lopez hakkında yakalama kararı

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) başkent Caracas'ta ev hapsinde olmasına karşın Juan Guaido'nun başlattığı kalkışmaya katılan ve ardından önce Şili, daha sonra İspanya Büyükelçiliğine sığınan Voluntad Popular'ın (VP) lideri Lopez hakkında yakalama kararı aldı. TSJ, kararı uygulaması için Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisini (SEBIN) görevlendirdi.

Mahkeme ayrıca, Lopez’in cezasının kalan 8 yıllık kısmını evinde değil askeri cezaevinde geçirmesine hükmetti.

Venezüella'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Lopez, 2017'de ev hapsine alınmıştı.

Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bağlı olduğu VP'nin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmanın adresi Altamira Köprüsü üzerinde görülmüştü.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez daha sonra Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.