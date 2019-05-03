İspanya hükümeti, muhalif Leopoldo Lopez'i Venezüella makamlarına teslim etmeyi reddetti

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Leopoldo Lopez'in daha önce iltica başvurusunda bulunmadığını söyledi.
Leopoldo López, hiding in the Spanish embassy in Caracas, has not requested asylum (technically, he can't, he'd have to do it in Spain/Spanish embassy not in his home country). My guess is he's using the embassy as his HQ to plan whatever he plans to do. https://t.co/zMmnElWL2r— Nahia Sanzo (@nsanzo) May 2, 2019
İspanya, Kasım 2017'de Caracas'ta ev hapsinden kaçan eski Caracas Belediye Başkanı Antonio Ledezma da dahil olmak üzere bir dizi Venezüella muhalif politikacıya ev sahipliği yaptı.
O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, dün sabah saatlerinde Guaido'nun Twitter'dan halka ve askerlere "anayasayı korumak için sokağa çıkma" çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.
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