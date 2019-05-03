İspanya hükümeti, muhalif Leopoldo Lopez'i Venezüella makamlarına teslim etmeyi reddetti

İspanya hükümeti, Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişiminin öne çıkan figürlerinden biri olan ve geçen gün ev hapsinden kaçarak Caracas'taki İspanya Büyükelçiliği'ne sığınan Leopoldo Lopez'i Venezüella makamlarına teslim etmeyi reddetti.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS 'Venezüella'daki askeri kalkışmanın arkasındaki isimlerden' Lopez hakkında yakalama kararı

İspanya hükümeti, Venezüella'daki darbe girişimi sırasında ev hapsinden kaçarak önce başkent Caracas'taki Şili Büyükelçiliği ve sonra İspanya Büyükelçiliği'ne sığınan muhalif figür Leopoldo Lopez'i, Venezüella makamlarına teslim etme niyetinde olmadıklarını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Leopoldo Lopez'in daha önce iltica başvurusunda bulunmadığını söyledi.

Leopoldo López, hiding in the Spanish embassy in Caracas, has not requested asylum (technically, he can't, he'd have to do it in Spain/Spanish embassy not in his home country). My guess is he's using the embassy as his HQ to plan whatever he plans to do. https://t.co/zMmnElWL2r — Nahia Sanzo (@nsanzo) May 2, 2019

İspanya, Kasım 2017'de Caracas'ta ev hapsinden kaçan eski Caracas Belediye Başkanı Antonio Ledezma da dahil olmak üzere bir dizi Venezüella muhalif politikacıya ev sahipliği yaptı.

Venezüella'daki eski muhalefet partisi Halk İradesi'nin lideri Lopez, 2014'deki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapis yatan Lopez'in cezası, 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, dün sabah saatlerinde Guaido'nun Twitter'dan halka ve askerlere "anayasayı korumak için sokağa çıkma" çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.