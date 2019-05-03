Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz

Darbecilere karşı sertleşen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bize saygı duymayı öğrenmeleri için birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" dedi.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro askerlerle birlikte yürüdü, devlet televizyonunda yayımlandı

Maduro, gençlerle bir araya geldiği Büyük Gençlik Misyonu etkinliğinde çok sert bir konuşma yaptı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Maduro, "İnsanları dinlemek istemeyen birçok kamu görevlisi var. Sağırlık yaşıyorlar. Sadece sağır değil aynı zamanda çılgınlar. İnsanlarımıza saygı duymayı öğrenmeleri için kesmemiz gereken kişilerin kafasını keseceğiz" dedi.

Darbe girişiminde bulunanların silahlı kuvvetlerle başa çıkamayacağını vurgulayan Maduro, "Unutmayın, bir yandan onlara karşı direneceğiz, diğer yandan gelişeceğiz, çalışacağız ve üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Maduro, ayrıca "Gringo imparatorluğunun yaptırımlarıyla karşı karşıyayız" dedi ve "Yeni bir vatan inşa etmeliyiz, iyi bir ülke, değiştirilmesi gereken birçok şey var" dedi.

Etkinliğe ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Maduro'nun sahnede şarkı söyleyen bir gence dans ederek eşlik ettiği görülüyor. Maduro bu videoyu "Ülkemizdeki gençlerle olağanüstü bir buluşma gerçekleştirdik. Onunların gücü ve sevinci, zorluklarla karşılaşan Venezüella'nın güçlü inşasıdır" notuyla paylaştı.

Este #2May compartí un extraordinario encuentro con los muchachos y muchachas de nuestra Patria. Su fuerza y alegría es la viva imagen de la determinación del pueblo venezolano, que se sobrepone ante las dificultades y avanza hacia la construcción de nuestra Venezuela hermosa. pic.twitter.com/uqg3HkUzFw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 3, 2019

​NE OLMUŞTU?

Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden aldığı açık destekle aylardır askerleri kendini desteklemeye ve Maduro’yu yalnız bırakmaya çağırıyor.

Beraberindeki bazı askerler ve uzun süredir ev hapsindeki siyasi lider Leopoldo Lopez ile 30 Nisan’da Caracas’taki La Carlota Hava Üssü karşısındaki Altamira Köprüsüne çıkan Guaido, Venezüella ordusunun artık kendisini desteklediğini iddia etmiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

La Carlota’yı işgal girişimine izin vermeyen güvenlik güçleri ile üsse saldıran göstericiler arasında uzun süren çatışmalar dün de devam etmişti. Bölgede ve tüm ülkedeki olaylarda onlarca araç yakılmıştı.

Resmi olmayan verilere göre olaylarda 100’den fazla kişi yaralanmış, 2 kişi de hayatını kaybetmişti.