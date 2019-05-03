'ABD, Venezüella ordusuyla Maduro'nun tutuklanması için gizli anlaşma imzaladı'

İspanya merkezli ABC gazetesinin, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre Washington, anlaşmaya Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile son birkaç aydır yapılan telefon görüşmeleriyle vardı.
Padrino'nun diğer bakanların ve generallerin yanı sıra, Juan Guaido tarafından hazırlanan anlaşmaları kabul ettiği söyleniyor.
Habere göre söz konusu yol haritası, Guaido'nun ana vaatlerinden biri olarak bir ay içinde yeni bir seçim çağrısı ve Guaido'nun 'meşru ve geçici' devlet başkanı olarak tanınmasını da içerecek.
Bununla birlikte, darbe girişimi Devlet Başkanı'nı görevden almak için yeterli desteği kazanamadı ve askeri liderlik hükümete desteğini dile getirdi.
ABC'ye göre, Beyaz Saray yetkilileri salı günü olanların farkında değilken, bazı kaynaklar darbenin son dakikada geri adım atan Padrino yüzünden raydan çıktığına inanıyor.
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