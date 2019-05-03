'ABD, Venezüella ordusuyla Maduro'nun tutuklanması için gizli anlaşma imzaladı'

ABD yönetiminin, Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlayan darbe girişiminde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması yönünde orduyla gizli bir anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz

Venezüella'da Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimi püskürtülürken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Maduro'nun tutuklanmasına ilişkin ordu yönetimiyle gizli bir anlaşamaya vardığı iddia edildi.

İspanya merkezli ABC gazetesinin, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre Washington, anlaşmaya Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile son birkaç aydır yapılan telefon görüşmeleriyle vardı.

Padrino'nun diğer bakanların ve generallerin yanı sıra, Juan Guaido tarafından hazırlanan anlaşmaları kabul ettiği söyleniyor.

Habere göre söz konusu yol haritası, Guaido'nun ana vaatlerinden biri olarak bir ay içinde yeni bir seçim çağrısı ve Guaido'nun 'meşru ve geçici' devlet başkanı olarak tanınmasını da içerecek.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro askerlerle birlikte yürüdü, devlet televizyonunda yayımlandı

İddiaya göre bu hareket, yasal olarak ordunun Maduro'ya Küba’ya iltica etme çağrısında bulunmasını ya da mahkeme emriyle Maduro hakkında gözaltı kararı çıkarılmasını sağlayacaktı.

Bununla birlikte, darbe girişimi Devlet Başkanı'nı görevden almak için yeterli desteği kazanamadı ve askeri liderlik hükümete desteğini dile getirdi.

ABC'ye göre, Beyaz Saray yetkilileri salı günü olanların farkında değilken, bazı kaynaklar darbenin son dakikada geri adım atan Padrino yüzünden raydan çıktığına inanıyor.