Guaido, Venezüella'da ABD'nin 'askeri müdahalesi dahil' tüm seçenekleri değerlendiriyor

BBC, bu ifadeleri “Guiado, ABD’ye müdahalede bulunma çağrısı yapmayı düşünüyor” şeklinde duyurdu.
ABD'nin kendisine verdiği desteğin ‘kesin olduğunu’ savunan Guaido, "Bence Başkan (Donald) Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
LAVROV'DAN ABD'YE: REJİMİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK PLANLARDAN VAZGEÇİN
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen gün Moskova'da Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla bir araya gelmişti.
ORDU MADURO'NUN YANINDA
Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmişti. Aralarında ABD, İngiltere ve bazı Latin Amerika ülkelerinin de olduğu 50'den fazla ülke Guaido’yu desteklemişti.
Guaido, 30 Nisan’da kendisini destekleyen askerlerle birlikte orduya darbe çağrısı yapmıştı. Ancak girişim kısa sürede bastırılırken, Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez da silahlı kuvvetlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu açıklamıştı.
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