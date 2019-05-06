Kayıt
14:51 06 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Venezüella Dışişleri Bakanı: Ordumuz, polisimiz ve halkımızla birlikte her türlü senaryoya hazırız

    KIRILL KUDRYAVTSEV
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 41

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'ABD'nin olası bir askeri müdahalesi' de dahil olmak üzere ülkesinin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirtti.

    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Lavrov: Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimlerinin ciddi sonuçları olur
    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun 'talep edildiği takdirde ABD tarafından Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahalenin seçenekler arasında bulunduğuna' yönelik açıklamasının ardından konuşan Arreaza, ülkesinin askeri operasyonlar da dahil olmak üzere her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirtti. 

    Arreaza, tercihlerinin ülkedeki krizin çözümüne ilişkin diplomatik yolların kullanılması yönünde olduğunu belirtse de, Maduro yönetimini hedef alacak herhangi bir askeri müdahaleye de misillemeyle karşılık verileceğini söyledi. 

    Arreaza, "Her türlü senaryoya hazırız. ABD askeri yolu seçerse direniş göstermeye hazırız. Ordumuz, polisimiz ve halkımızla birlikte, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar her orduyu yok etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. 

    'VENEZÜELLA'DAKİ RUS ASKERİ UZMANLARIN SAYISI ARTABİLİR'

    Arreaza ayrıca, Venezüella'da bulunan Rus askeri uzmanların sayısının artırılabileceğini de açıkladı. Arreaza, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Venezüella ordusunun ekipmanlarının büyük bir kısmının Rus ekipmanı olduğunu hatırlatmak isterim. Putin bize mevcut olan en iyi ekipmanları teklif etti ve bu durum bizim güçlü bir savunma yapısı kurmamızı sağladı. Bütün bunların bakıma ihtiyacı var, ekipmanları geliştirmeliyiz. An itibariyle, Venezüella'da uzmanlardan oluşan bir komisyon bulunuyor, Bunların sayısı tabii ki artırılabilir."

    KIRILL KUDRYAVTSEV
    Jorge Arreaza - Sergey Lavrov

    © REUTERS / STRINGER
    'ABD, Venezüella ordusuyla Maduro'nun tutuklanması için gizli anlaşma imzaladı'
    Öte yandan Arreaza, CIA ile Venezüella muhalefetinin Maduro'yu devirmek için bir plan tasarladığını ve bu planın ülkenin doğal kaynaklarını ele geçirme amaçlı olduğunu söyledi. 

    Venezüella'da Guaido önderliğinde yapılan darbe girişimi başarısızlığa uğrasa da, ABD destekli muhalif lidere göre 'Ordunun Maduro'yu artık desteklemediği açık.' Guaido, başarısızlığa uğrayan darbe girişiminin ardından "Kendisine gerçekten zarar veren tek kişinin Maduro olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar kaybediyor ve gittikçe zayıflıyor, yalnızlaşıyor ve uluslararası desteğe sahip değil. Bizim ise bütün bunların aksine meşruiyet, destek ve geleceğe dair seçeneklerimiz artıyor" demişti.

    'HARİKA HABER'

    Darbe girişiminin ardından The Washington Post'a konuşan Guaido, Venezüella'ya ABD tarafından bir askeri müdahale düzenlenmesi tartışmalarını "Harika haber" ifadeleriyle yorumlamıştı ve "Bu Venezüella için harika bir haber çünkü biz bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. ABD gibi önemli müttefiklerimizin de bu seçenekleri değerlendirmesi önemli. Bu, ihtiyaç duyduğumuz desteği gerektiği zaman alabileceğimiz anlamına geliyor" demişti.

    Etiketler:
    Caracas, Moskova, açıklama, darbe, Juan Guaido, Nicolas Maduro, ABD, Venezüella, Rusya, Sergey Lavrov, Jorge Arreaza
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İstanbul’da Zafer Günü kutlaması
    İstanbul’da Zafer Günü kutlaması
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    En yeni Rus füze savunma sistemi: S-350 'Vityaz'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet