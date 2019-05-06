Venezüella Dışişleri Bakanı: Ordumuz, polisimiz ve halkımızla birlikte her türlü senaryoya hazırız

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'ABD'nin olası bir askeri müdahalesi' de dahil olmak üzere ülkesinin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirtti.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Lavrov: Caracas’ta iktidarı zorla değiştirme girişimlerinin ciddi sonuçları olur

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun 'talep edildiği takdirde ABD tarafından Venezüella'ya yönelik bir askeri müdahalenin seçenekler arasında bulunduğuna' yönelik açıklamasının ardından konuşan Arreaza, ülkesinin askeri operasyonlar da dahil olmak üzere her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirtti.

Arreaza, tercihlerinin ülkedeki krizin çözümüne ilişkin diplomatik yolların kullanılması yönünde olduğunu belirtse de, Maduro yönetimini hedef alacak herhangi bir askeri müdahaleye de misillemeyle karşılık verileceğini söyledi.

Arreaza, "Her türlü senaryoya hazırız. ABD askeri yolu seçerse direniş göstermeye hazırız. Ordumuz, polisimiz ve halkımızla birlikte, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar her orduyu yok etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

'VENEZÜELLA'DAKİ RUS ASKERİ UZMANLARIN SAYISI ARTABİLİR'

Arreaza ayrıca, Venezüella'da bulunan Rus askeri uzmanların sayısının artırılabileceğini de açıkladı. Arreaza, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Venezüella ordusunun ekipmanlarının büyük bir kısmının Rus ekipmanı olduğunu hatırlatmak isterim. Putin bize mevcut olan en iyi ekipmanları teklif etti ve bu durum bizim güçlü bir savunma yapısı kurmamızı sağladı. Bütün bunların bakıma ihtiyacı var, ekipmanları geliştirmeliyiz. An itibariyle, Venezüella'da uzmanlardan oluşan bir komisyon bulunuyor, Bunların sayısı tabii ki artırılabilir."

KIRILL KUDRYAVTSEV Jorge Arreaza - Sergey Lavrov

Öte yandan Arreaza, CIA ile Venezüella muhalefetinin Maduro'yu devirmek için bir plan tasarladığını ve bu planın ülkenin doğal kaynaklarını ele geçirme amaçlı olduğunu söyledi.

Venezüella'da Guaido önderliğinde yapılan darbe girişimi başarısızlığa uğrasa da, ABD destekli muhalif lidere göre 'Ordunun Maduro'yu artık desteklemediği açık.' Guaido, başarısızlığa uğrayan darbe girişiminin ardından "Kendisine gerçekten zarar veren tek kişinin Maduro olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar kaybediyor ve gittikçe zayıflıyor, yalnızlaşıyor ve uluslararası desteğe sahip değil. Bizim ise bütün bunların aksine meşruiyet, destek ve geleceğe dair seçeneklerimiz artıyor" demişti.

'HARİKA HABER'

Darbe girişiminin ardından The Washington Post'a konuşan Guaido, Venezüella'ya ABD tarafından bir askeri müdahale düzenlenmesi tartışmalarını "Harika haber" ifadeleriyle yorumlamıştı ve "Bu Venezüella için harika bir haber çünkü biz bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. ABD gibi önemli müttefiklerimizin de bu seçenekleri değerlendirmesi önemli. Bu, ihtiyaç duyduğumuz desteği gerektiği zaman alabileceğimiz anlamına geliyor" demişti.