Maduro’dan Rusya’ya başsağlığı mesajı

© Sputnik / Rusya Soruşturma Komitesi Moskova’daki uçak faciasının olası nedenleri belirlendi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazar günü Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının acil iniş sırasında alev alması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Maduro, Twitter'da yayımladığı mesajında, "Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kaza dolayısıyla Rus halkına en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Envío sentidas condolencias a todo el pueblo ruso por el lamentable accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Sheremétievo en Moscú, que dejó una cifra oficial de 41 muertos y 37 heridos. Venezuela toda se solidariza con nuestros hermanos moscovitas. ¡Fuerza Rusia! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 6, 2019

Pazar günü Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaptığı sırada alev almış ve 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünden bu yana Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda 50’nin üzerinde uçuşun iptal edildiği bildirildi.