Venezüella'da darbe girişimine katılan 7 vekil hakkında hukuki süreç başlatıldı

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) askeri ve sivil kalkışma girişimine katılan muhalif Ulusal Meclis'in (AN) 7 milletvekili hakkında hukuki süreç başlattı. Yargılanmaları için Kurucu Meclis'in (ANC) konuyu incelemesi talep edildi.

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Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başkent Caracas’ta, başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma denemesine katılan milletvekilleri hakkında başlatılan süreç TSJ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab’ın olaylarda rol alan milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

Sürecin yargılamaya dönüşebilmesi için AN milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanma izinlerinin verilmesinde yetkili Kurucu Meclise (ANC) yazı yazıldığı kaydedilen açıklamada, milletvekillerine “Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek” ithamlarının yöneltildiği bildirildi.

ANC Başkanı Diosdado Cabello, iki gün önce yaptığı açıklamada, kalkışmaya katılan milletvekilleri hakkında yürütülen hukuki süreçler bulunduğunu söylemiş, dokunulmazlık dosyalarının ANC'ye gelmesi durumunda da 'evet' oyu vereceklerini vurgulamıştı.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.