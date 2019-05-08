Venezüella'da darbe girişimine katılan 7 vekil hakkında hukuki süreç başlatıldı

Açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab’ın olaylarda rol alan milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.
Sürecin yargılamaya dönüşebilmesi için AN milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanma izinlerinin verilmesinde yetkili Kurucu Meclise (ANC) yazı yazıldığı kaydedilen açıklamada, milletvekillerine “Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek” ithamlarının yöneltildiği bildirildi.
Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezüella'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.
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